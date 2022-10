"Zagreb - Milan AC : le Milan AC peut obtenir un succès"

0 à 1 au Stade Maksimir ! Le Milan AC ouvre le score à la 39e minute dans cette 1e mi-temps, avec un but de Matteo Gabbia. Les Croates sont obligés de réagir !

Le score est toujours à égalité dans ce match Zagreb - Milan AC, mais ça pousse très visiblement du côté du Dinamo Zagreb avec 7 coups francs provoqués contre 1 pour son adversaire depuis le début du match. Et pour ne rien arranger, un nouveau coup franc vient d'ailleurs d'être accordé aux Croates par l'arbitre.

21:34 - Coup franc pour le Dinamo Zagreb

Le Dinamo Zagreb bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et (pourquoi pas) d'inscrire un but dans cette 1e période. Nous en sommes à la 34e minute de jeu au Stade Maksimir et le score est toujours de parité.