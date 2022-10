"Leipzig - Real : Madrid s'incline pour la première fois de la saison, le résumé du match"

23:10 - Le résumé du match

Le Real s'incline à Leipzig et concède son premier revers de la saison (2-3). En première période, les Allemands ont survolé les débats. Dès l'entame de la rencontre, ces derniers se sont portés vers l'avant face à des Madrilènes apathiques. Sur un corner de Dominik Szoboszlai, André Silva s'impose et reprend de la tête. Thibaut Courtois repousse mais Josko Gvardiol était le plus à même de reprendre le ballon et le pousser au fond des cages du portier belge (13e). Cinq minutes plus tard, les hommes de Carlo Ancelotti se font surprendre une deuxième fois par l'inévitable Christopher Nkunku qui bénéficie d'un contre favorable pour allumer Courtois (18e). Après ce deuxième but des Allemands, ces derniers ont continué à mettre la pression mais ne parviendront pas à marquer de troisième but. Et cette incapacité à totalement tuer le match a permis aux Merengue d'y croire de nouveau. D'autant plus quand Vinicius vient relancer le match juste avant la fin de la première période grâce à un coup de tête imparable (44e). En deuxième période, la physionomie de la rencontre a été différente et les hommes d'Ancelotti ont pris le ballon et l'ont confisqué à des Allemands qui se sont contentés de procéder en contre. Et malgré une domination territoriale des Merengue, ces derniers ne se sont pas montrés dangereux à part à la 79e minute lorsque Vinicius ouvre trop son pied à bout portant. Et juste après ce manqué de l'ailier brésilien, un contre allemand a fait mouche grâce à un déboulé exceptionnel de l'impressionnant Mohamed Simakan. L'ancien Strasbourgeois sert Timo Werner, entré quelques minutes auparavant, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (81e). Le pénalty concédé par Nkunku et le but inscrit par Rodrygo ne sera qu'anecdotique car marqué trop tardivement (90+4). Après cette rencontre, le Real Madrid se qualifie pour les huitièmes de finale alors que Leipzig jouera un match décisif lors de la sixième et dernière journée la semaine prochaine face au Chaktior Donetsk.