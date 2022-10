"Dortmund - Manchester City : chaîne, compos, pronos... toutes les infos du match"

DORTMUND - MANCHESTR CITY. FOOT. Pour la 5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions, ce mardi 25 octobre, Manchester City se déplace sur la pelouse de Dortmund dans le groupe G. Erling Haaland retrouve ainsi le Signal Iduna Park.

La terreur norvégienne retrouve son ex-club ! Pour la 5e journée du groupe G de la Ligue des Champions, ce mardi 25 octobre, Erling Haaland, qui confirme son plein potentiel avec Manchester City, croise la route du Borussia Dortmund, club qu'il a fréquenté de janvier 2020 à juin 2022. En conférence de presse, Pep Guardiola, entraîneur des Skyblues, s'est montré dithyrambique envers son phénoménal buteur : "Haaland est tellement intelligent. Et il a une excellente éthique de travail. Il est toujours le premier à arriver, avec Rúben, et l'un des derniers à partir. Il fait parfaitement attention à sa condition physique. Il est bien éduqué et vit comme un professionnel." Pour entériner sa place de leader (10 points), Manchester City doit l'emporter face au Borussia Dortmund (7 points).

Dans un Signal Iduna Park prévu à guichet fermé, le club allemand a des ambitions pour ce choc de la Ligue des Champions. Face à la presse, Edin Terzic, entraîneur de Dortmund, a livré son ressenti : "Les trois dernières rencontres contre Manchester City ont été serrées. Nous avons déjà fait de bonnes rencontres contre cet adversaire. Malgré tout, nous avons perdu. Nous devons être prêts à refaire ces performances, voire à les surpasser."

Pour cette 5e journée de la Ligue des Champions au sein du groupe G, le Borussia Dortmund reçoit Manchester City au Signal Iduna Park. Le coup d’envoi de ce choc européen sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de C1, vous aurez un seul choix pour regarder la rencontre entre Dortmund et Manchester City. Cette affiche sera en effet diffusée par beIN Sports. Il faudra vous brancher, ce mardi 25 octobre, sur beIN Sports 3.

Pour suivre Dortmund - Manchester City en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de suivre ce choc, comptant pour le 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, en direct sur beIN Sports 3.

Le XI probable de Dortmund : Kobel - Rothe, Hummels, Sule, Meunier - Bellingham, Ozcan - Brandt, Malen, Adeyemi - Modeste.

Le XI probable de Manchester City : Ederson - Cancelo, Ake, Dias, Akanji - Silva, Rodri, De Bruyne - Foden, Haaland, Gundogan.