"DIRECT. PSG - Maccabi Haifa : Messi ouvre le score et délivre le Parc, suivez le match en direct"

Après Lionel Messi et Kylian Mbappé , c'est au tour de Neymar d'inscrire son but. Décalé par l'Argentin, le Brésilien se retrouve seul dans la surface grâce à l'appel de balle de Mbappé. "Ney" enroule du pied droit et voit sa frappe heurter le poteau.

Ça sent la correction pour le Maccabi Haifa FC, au Parc des Princes. Neymar marque un nouveau but pour le Paris Saint-Germain à la 35e minute dans cette 1e mi-temps. Le score passe à 3-0.

Grâce à une frappe enroulée du pied droit côté opposé, Kylian Mbappé double la mise pour le Paris Saint-Germain et inscrit son 32e but en LDC, le 5e de la saison.

Achraf Hakimi s'emmêle les pinceaux et perd le ballon proche du poteau de corner. Un corner joué à deux qui ne donne rien et qui offre une contre-attaque aux Parisiens. Après avoir tergiversé à l'approche de la surface de réparation israélienne, Neymar perd finalement le ballon alors qu'il avait une 3 contre deux à négocier.

Décalé sur le côté droit par une superbe passe de Neymar, Fabian Ruiz se retrouve seul dans la surface de réparation du Maccabi Haifa. L'Espagnol contrôle mal le ballon et écrase sa frappe qui termine sa course à quelques centimètres du poteau gauche de Cohen.

20:50 - Galtier : "Une équipe bien organisée"

En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur son adversaire du soir, le Maccabi Haifa FC : "C'est une équipe très bien organisée dotée de joueurs très techniques. Un entraîneur qui prône un jeu très intense et agressif dans le bon sens du terme. Ce n'est pas pour rien qu'on a été bousculés plusieurs minutes au match aller. On a vu qu'ils ont battu la Juventus dans une organisation, cela montre leur qualité, celle de leur entraîneur. Ils peuvent gagner dans des organisations différentes. Ils ont des joueurs différents comme Chery qui peut marquer de loin, qui est un grand animateur tout comme Atzili, qui est très permutant et très adroit devant le but."