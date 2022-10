"DIRECT. PSG - Maccabi Haifa : une écrasante MNM qualifie Paris , notes et résumé vidéo"

09:25 - Galtier : "Satisfait"

"On est qualifiés, c'est très bien, c'est le plus important" a de suite tempéré Christophe Galtier au terme de la rencontre. La compétition n'est pas finie, il faut aller chercher la première place contre la Juventus. L'ambition du PSG est de finir premier. On reste concentrés sur cet objectif. Je regrette le deuxième but. Le premier, Haïfa a très bien joué le coup. Pour le deuxième, on a commencé très mou en début de deuxième période. Il y avait moins d'exigence dans le jeu. Ce qui a fait 4-2. Mais dans l'ensemble, l'équipe a été fantastique. On a joué un football vif, alerte, avec beaucoup de relation technique et de connexions entre les lignes. Je suis satisfait"