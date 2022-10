"DIRECT. PSG - Maccabi Haifa FC : Paris veut se qualifier, les infos du match"

10:00 - Bonjour à toutes et à tous !

Bienvenue à vous pour suivre en direct et en intégralité l'avant match puis le match entre le PSG et le Maccabi Haïfa comptant pour la 5e et avant dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Premier de son groupe, Paris doit assurer sa qualification en s'imposant ce soir au Parc des Princes afin d'également assurer la première place de la poule et s'offrir un tirage plus "abordable" pour les huitièmes de finale.