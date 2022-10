"Benfica - Juventus : la Juventus Turin trébuche, les moments clés du match"

La supériorité du Benfica Lisbonne a été incontestable. A la fin de cette rencontre, la possession de balle ressort en effet nettement en sa faveur (60% contre 40% pour Juventus Turin). Le Benfica Lisbonne s’est aussi créé le plus d’opportunités avec 8 tirs cadrés contre 3 pour la Juventus Turin et s’impose donc logiquement dans cette rencontre (4-3).

Le Benfica Lisbonne bénéficie d'un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques instants. Menés au score, les Turinois semblent commettre plus de fautes ayant concédé à ce stade 9 coup francs contre 5 coup francs tandis que nous en sommes à la 90e minute de jeu au Stade de Luz.

Srdjan Jovanovic signale un remplacement : Goncalo Ramos quitte l'aire de jeu et David Neres entre sur le terrain pour le Benfica Lisbonne.

Srdjan Jovanovic signale un changement : Rafa Silva est rappelé sur le banc de touche et Petar Musa entre en jeu pour le Benfica Lisbonne.

La décision est tombée pour la Juventus Turin : et c'est bien un but qui est accordé par Srdjan Jovanovic après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

22:37 - Srdjan Jovanovic demande la VAR pour le but !

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Srdjan Jovanovic a un doute sur la dernière action et fait appel à la VAR.