"Inter - Plzen : l'Inter Milan maîtrise son sujet"

Inter Milan - Viktoria Plzen. Et de 4 ! Un nouveau but a été inscrit à la 87e minute par l'Inter Milan, au Giuseppe Meazza, face au Viktoria Plzen. Ça sent le roussi pour les Tchèques. Suivez le choc de Ligue des Champions UEFA en direct.

20:33 - L'Inter Milan obtient un très bon coup franc ! Quel coup franc précieux pour l'Inter Milan ! Andreas Ekberg siffle une faute contre les Tchèques qui se retrouvent assiégés devant leurs buts et vont devoir tenir bon. Un nouveau but commencerait à faire beaucoup dans ces ultimes minutes de jeu. 20:31 - Coup franc très intéressant pour le Viktoria Plzen ! C'est l'une des dernières chances de réduire la marque pour le Viktoria Plzen. Andreas Ekberg siffle un coup franc dans une zone très intéressante. L'occasion pour les Tchèques de marquer un but dans les ultimes minutes de jeu, alors que le score en est à 4-0 dans cette 2e période. 20:30 - Tentative avortée pour le Viktoria Plzen Le Viktoria Plzen crée le danger mais le gardien adverse parvient à intervenir sur cette frappe alors que nous atteignons la 89e minute de la partie. 20:30 - Tir cadré pour l'Inter Milan L'Inter Milan pense trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne finit pas au fond. 20:27 - Occasion pour l'Inter Milan L'Inter Milan obtient une jolie possibilité de faire évoluer le score alors que les deux formations en sont à la 87e minute dans cette 2e mi-temps. 20:27 - Romelu Lukaku inscrit un nouveau but pour l'Inter Milan (4-0) ! But marqué par Romelu Lukaku à la 87e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Intéristes décollent et ont désormais 4 longueurs d'avance sur leurs adversaires au Giuseppe Meazza ! Le Viktoria Plzen sombre dans cette rencontre de Ligue des Champions UEFA. 20:26 - Un coup franc va permettre au Viktoria Plzen de se donner de l'air C'était peut être la dernière occasion d'enfoncer le clou pour l'Inter Milan qui se voit déposséder du ballon par Andreas Ekberg à quelques mètres des buts adverses ! Le Viktoria Plzen va pouvoir se relancer avec ce coup franc alors que nous jouons le dernier quart d'heure de cette rencontre. 20:25 - Changement pour le Viktoria Plzen Andreas Ekberg donne son accord pour un changement : Adam Vlkanova est rappelé sur le banc de touche alors que Vaclav Pilar fait son entrée pour le Viktoria Plzen. 20:24 - Corner en faveur de l'Inter Milan L'Inter Milan se procure une occasion intéressante d’aggraver le score (3-0) en obtenant à l’instant son 8e corner du match, qui va être frappé dans quelques instants. 20:24 - Corner en faveur de l'Inter Milan L'Inter Milan se procure une opportunité intéressante de faire le break (3-0) en obtenant à l’instant son 8e corner du match, qui va être tiré dans quelques instants. 20:24 - Changement pour l'Inter Milan Andreas Ekberg donne son accord pour un remplacement : Henrikh Mkhitaryan fait sa sortie tandis que Roberto Gagliardini fait son entrée pour l'Inter Milan. 20:23 - Changement pour l'Inter Milan Andreas Ekberg donne son accord pour un remplacement : Lautaro Martinez est rappelé sur le banc de touche alors que Romelu Lukaku entre sur le terrain pour l'Inter Milan. 20:23 - Occasion manquée pour le Viktoria Plzen Le Viktoria Plzen crée le danger mais le gardien adverse parvient à intervenir sur cette frappe alors que nous atteignons la 82e minute de la partie. 20:23 - Tir cadré pour l'Inter Milan Situation intéressante pour l'Inter Milan : la tentative est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut relancer les siens. 20:22 - Corner en faveur du Viktoria Plzen Voilà peut-être l’occasion pour le Viktoria Plzen de revenir au score dans cette rencontre, avec ce corner, son 7e aujourd’hui, qui va être frappé dans quelques instants. Le rappel du score : 3-0 en faveur de l'Inter Milan. 20:19 - Coup franc pour le Viktoria Plzen Le Viktoria Plzen obtient un coup franc dans cette 2e période, qui va être frappé dans quelques secondes. Nettement en avance au score, les Intéristes semblent commettre plus de fautes désormais ayant concédé pour le moment 10 coup francs contre 7, tandis que nous en sommes à la 78e minute de jeu au Giuseppe Meazza. 20:17 - Changement pour l'Inter Milan Federico Dimarco cède sa place à Robin Gosens à la 76e minute de jeu dans cette partie. 20:15 - Coup franc en faveur de l'Inter Milan L'Inter Milan bénéficie d'un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques instants. En avance au tableau d'affichage, les Intéristes sont pourtant en retard pour l'instant sur les coups de pied arrêtés avec 7 coup francs contre 9 coup francs pour leurs adversaires tandis que nous atteignons la 75e minute de jeu au Giuseppe Meazza. 20:14 - Corner en faveur du Viktoria Plzen L’arbitre siffle un coup de pied de coin en faveur du Viktoria Plzen. Menés au score (3-0) dans cette 2e période, les visiteurs vont tenter de de mettre la pression sur l'Inter Milan en amenant de la taille dans la surface de réparation. 20:12 - Changement pour l'Inter Milan Andreas Ekberg signale un changement : Hakan Calhanoglu quitte l'aire de jeu tandis que Kristjan Asllani fait son entrée pour l'Inter Milan. 20:11 - Changement pour l'Inter Milan Andreas Ekberg signale un changement : Edin Dzeko quitte l'aire de jeu et Joaquin Correa entre sur le terrain pour l'Inter Milan. 20:11 - Changement pour le Viktoria Plzen Andreas Ekberg signale un remplacement : Lukas Kalvach fait sa sortie alors que Modou Birame N'Diaye entre sur le terrain pour le Viktoria Plzen. 20:07 - Encore un but au Giuseppe Meazza pour l'Inter Milan (3-0) ! Le tableau d'affichage passe à 3-0 dans ce Inter - Plzen ! Edin Dzeko trompe de nouveau la défense adverse à la 66e minute de jeu de cette 2e mi-temps et ajoute un point au compteur des Intéristes ! 20:07 - Occasion pour l'Inter Milan L'Inter Milan se procure une jolie possibilité de faire évoluer le tableau d'affichage alors que les deux formations disputent la 66e minute dans cette 2e période. 20:04 - Coup franc pour l'Inter Milan L'arbitre signale un 6e coup franc pour l'Inter Milan. Les Intéristes sont néanmoins menés sur le plan des coups de pied arrêtés, les Tchèques comptant au total 9 coups francs depuis le début du match. Le score est toujours de 2-0 au Giuseppe Meazza LIRE PLUS

