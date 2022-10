"Ajax - Liverpool : le Liverpool FC enfonce son adversaire, le match en direct"

Ajax - FC Liverpool. Et de 3 ! Les Reds ont inscrit un nouveau but à la 52e minute, au Johan Cruijff Arena, face à l'Ajax Amsterdam. Ça sent la correction pour les Amstellodamois. Suivez le match de Ligue des Champions UEFA avec nous en direct.

22:16 - Changement pour l'Ajax Amsterdam Jose Maria Sanchez Martinez donne son accord pour un remplacement : Daley Blind est rappelé sur le banc de touche tandis que Owen Wijndal entre sur le terrain pour l'Ajax Amsterdam. 22:15 - Changement pour l'Ajax Amsterdam Jose Maria Sanchez Martinez signale un remplacement : Davy Klaassen est rappelé sur le banc de touche alors que Mohammed Kudus fait son entrée pour l'Ajax Amsterdam. 22:15 - Corner pour le Liverpool FC Le Liverpool FC vient d'obtenir son 2e corner dans ce match. L’opportunité de prendre le large au tableau d’affichage (0-3) ? Nous jouons la 58e minute à Amsterdam. 22:11 - Coup franc pour le Liverpool FC Jose Maria Sanchez Martinez siffle un nouveau coup franc, le 2e depuis le début du match, pour le Liverpool FC dans cette 54e minute de jeu. Un coup de pied arrêté dans la moitié de terrain des Amstellodamois qui pourrait s'avérer dangereux alors qu'ils sont toujours menés dans cette rencontre. 22:11 - Corner en faveur de l'Ajax Amsterdam Voilà peut-être l’occasion pour l'Ajax Amsterdam d’inverser la tendance dans cette partie, avec ce corner, son 2e aujourd’hui, qui va être tiré dans quelques instants. Le rappel du score : 3-0 en faveur du Liverpool FC. 22:09 - Nouveau but au Johan Cruijff Arena pour le Liverpool FC (0-3) ! Encore un but pour le Liverpool FC ! Harvey Elliott s'illustre à la 52e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! L'addition commence à devenir salée pour l'Ajax Amsterdam. Le score est de 0-3 au Johan Cruijff Arena. 22:09 - Occasion pour le Liverpool FC Belle occasion pour le Liverpool FC alors que nous en sommes à la 52e minute à Amsterdam. 22:07 - But : le Liverpool FC double la mise (0-2) ! Le Liverpool FC double son avance au Johan Cruijff Arena ! Un deuxième but marqué par Darwin Núñez à la 49e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Nous voilà à 0 à 2 dans ce Ajax - Liverpool. 22:07 - Occasion pour le Liverpool FC Belle occasion pour le Liverpool FC alors que nous jouons la 49e minute à Amsterdam. 22:06 - Corner pour le Liverpool FC Le Liverpool FC vient de décrocher son 1e corner dans ce match. L’opportunité d’aggraver le score (0-2) ? Nous arrivons à la 49e minute à Amsterdam. 22:06 - Tentative avortée pour l'Ajax Amsterdam La tentative de l'Ajax Amsterdam est manquée de peu alors que nous atteignons la 49e minute de la rencontre. 22:06 - Tir cadré pour le Liverpool FC Opportunité intéressante pour le Liverpool FC : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens. 22:03 - Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre l'Ajax Amsterdam et le Liverpool FC, à Amsterdam, où Jose Maria Sanchez Martinez siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1. 21:47 - Amstellodamois et Reds passent au vestiaire Le Liverpool FC est en réussite : après ce premier acte, la possession de balle est ainsi en faveur de l'Ajax Amsterdam (51% contre 49% pour le Liverpool FC), mais chacune des deux formations a le même total de tirs cadrés au compteur (2) et ce sont les Reds qui ont pris l’avantage au tableau d’affichage (0-1). 21:46 - Corner pour le Liverpool FC Le Liverpool FC se crée une opportunité intéressante d’aggraver le score (0-1) en obtenant à l’instant son 1e corner du match, qui va être tiré dans quelques instants. 21:43 - Le Liverpool FC concède un coup franc tout près de ses buts ! Quel coup franc précieux pour l'Ajax Amsterdam ! Alors que nous sommes dans la 43e minute de jeu, Jose Maria Sanchez Martinez siffle une faute contre les Reds qui se retrouvent coincés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir éviter d'être repris. Enorme suspense au Johan Cruijff Arena. 21:41 - Premier but de Mohamed Salah pour le Liverpool FC (0-1) ! Le premier but de ce choc est signé Mohamed Salah à la 42e minute de jeu dans cette 1e période ! Le match tourne à l'avantage du Liverpool FC au Johan Cruijff Arena. Les Amstellodamois sont désormais contraints de réagir. 21:41 - Occasion pour le Liverpool FC Belle opportunité pour le Liverpool FC alors que nous jouons la 42e minute au Johan Cruijff Arena. 21:40 - Tentative avortée pour l'Ajax Amsterdam L'Ajax Amsterdam crée le danger mais le gardien adverse parvient à sauver son camp sur cette frappe alors que nous atteignons la 41e minute de la rencontre. 21:40 - Tir cadré pour le Liverpool FC Opportunité intéressante pour le Liverpool FC : la tentative est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut relancer les siens. 21:37 - Jose Maria Sanchez Martinez siffle un coup franc contre le Liverpool FC L'arbitre signale un nouveau coup franc en faveur de l'Ajax Amsterdam qui affiche une nette avance en la matière avec 7 coups francs contre 1 pour son adversaire. Le score est toujours de 0-0. Nous en sommes à la 38e minute de jeu. 21:37 - L'Ajax Amsterdam va écarter le danger avec un coup franc L'Ajax Amsterdam obtient un coup franc à quelques mètres de sa propre ligne de but qui va lui permettre de se relancer et de préserver le nul (0-0) dans cette 1e mi-temps. Nous en sommes à la 37e minute de jeu au Johan Cruijff Arena. 21:35 - Tentative avortée pour le Liverpool FC La tentative du Liverpool FC échoue de peu alors que nous atteignons la 36e minute de la partie. 21:35 - Tir cadré pour l'Ajax Amsterdam Situation intéressante pour l'Ajax Amsterdam : la tentative est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut relancer les siens. 21:30 - Coup franc en faveur de l'Ajax Amsterdam Jose Maria Sanchez Martinez vient d'accorder un 5e coup franc en faveur de l'Ajax Amsterdam. Le bilan des coups francs est d'ailleurs à l'avantage des Amstellodamois avec 4 coups de pied arrêtés de plus que les Reds. Le score est toujours de 0-0 au Johan Cruijff Arena. LIRE PLUS

