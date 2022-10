"Barcelone - Bayern : la punition pour le FC Barcelone (0-3), ce qu'il faut retenir"

Encore un but pour le Bayern Munich ! Benjamin Pavard trompe la défense adverse à la 90e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça commence à sentir le roussi pour le FC Barcelone. Le score est de 0-3 au Camp Nou.

Le FC Barcelone croit trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse.

22:44 - Anthony Taylor siffle un coup franc pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et d'inscrire un but de plus dans cette 2e période. Une opportunité particulièrement intéressante alors que nous en somme à la 87e minute de cette rencontre.