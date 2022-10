"Tottenham - Sporting Portugal : des buts mais deux équipes à égalité, ce qu'il faut retenir"

Le Tottenham Hotspur FC a manqué de réalisme : au terme de ce match, la possession de balle ressort à l’avantage du Tottenham Hotspur FC (55% contre 45% pour Sporting CP), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 7 tirs cadrés contre 4 pour Sporting CP, mais doit se contenter du nul.

Un joueur du Tottenham Hotspur FC est sanctionné d'un hors-jeu et permet à ses adversaires de se relancer. Nous disputons la 90e minute de jeu dans cette partie.

Après avoir consulté la vidéo, Danny Makkelie fait part de sa décision définitive : le but n'est pas accordé pour le Tottenham Hotspur FC. Le score reste inchangé au Stade de Tottenham !

22:53 - Danny Makkelie demande la VAR

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Danny Makkelie a un doute sur la dernière occasion du Tottenham Hotspur FC et fait appel à la VAR.