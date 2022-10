"DIRECT. Francfort - OM : Trapp écoeure Sanchez !"

Francfort OM. L'OM est mené 2-1 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort lors de la 5e journée de Ligue des champions. Suivez la fin du match en direct ci-dessous !

En direct

22:17 - Nouvelle parade de Trapp Sur un coup franc obtenu à la lisière de la surface allemande par Harit sur la gauche, Alexis Sanchez prend ses responsabilités. Son tir est enroulé avec force à l'opposé et oblige Trapp à s'envoler sur sa ligne pour détourner.

22:15 - Le piqué raté d'Alexis Sanchez Sur une ouverture de Veretout, Alexis Sanchez passe dans le dos de Smolcic, contrôle en s'aidant de la main et arrête sa course. Dans un même élan, il tente un piqué au-dessus de Trapp. Le portier allemand est pris mais la tentative du Chilien n'est pas cadrée.

22:13 - Kolo Muani prend un jaune Kolo Muani récolte un avertissement après avoir heurté Pau Lopez. L'attaquant de Francfort était en retard sur l'action.

22:12 - Pau Lopez se prend Kolo Muani Dina Ebimbe envoie le ballon par-dessus en profondeur. Balerdi est lobé et tout le monde semble se regarder. Kolo Muani accélère et fonce vers le ballon mais Pau Lopez le devance de justesse. Les deux hommes se percutent violemment.

22:11 - Un bon moment pour l'OM Les Marseillais sont dans un temps fort et accentuent leur pression sur la surface allemande. Pour le moment, ça tient pour les locaux.

22:10 - Trapp devant Guendouzi Alexis Sanchez dézone à droite et s'applique pour adresser un centre vers les 6 mètres. Guendouzi est présent et se voit le reprendre mais Trapp sort et dégage d'une manchette.

22:08 - Kolo Muani hors-jeu Les Allemands vont très vite en contre et Kamada remonte la moitié marseillaise. Il fixe les défenseurs et veut transmettre à Kolo Muani devant lui. L'ancien nantais est parti un peu trop tôt et est signalé hors-jeu.

22:06 - Le rush de Dina Ebimbe Dian Ebimbe fait des ravages à droite où il fait parler sa puissance en percussion. Il se fraie un chemin jusqu'à la surface. Dans un angle fermé, il centre fort en retrait mais Kolo Muani a plongé vers le but. Balerdi a réussi à bien gêner l'ancien parisien.

22:03 - Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre l'Eintracht Francfort et l'Olympique Marseille, à Francfort-sur-le-Main, où Jesus Gil Manzano donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 2-1.

21:49 - Marseille mené à la pause (1-2) Au terme d'une première période intense, l'Olympique de Marseille réalise la mauvaise opération et regagne les vestiaires avec un déficit d'un but. Dans un stade bouillant, les Marseillais ont été surpris dès l'entame par Kamada qui a perforé la défense plein axe après une belle feinte de Lindtsrom sur un centre de N'Dicka oublié dans le dos de Clauss. Si Guendouzi a égalisé un quart d'heure plus tard d'une volée autoritaire, les vice-champions de France n'ont pas pu profiter longtemps de leur égalisation, Kolo Muani sanctionnant leur manque d'agressivité après une combinaison astucieuse dans la surface avec Götze. Offensivement légers, les joueurs de Tudor vont devoir montrer du caractère pour inverser la tendance.

21:48 - C'est le break au Commerzbank Arena pour les Francfortois et les Marseillais L'Olympique Marseille a plutôt la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : à la pause, la possession de balle est certes à l’avantage de l'Olympique Marseille (60% contre 40%), mais c’est l'Eintracht Francfort qui a réussi davantage de tirs cadrés (3 contre 2) et qui mène au score (2-1).

21:48 - Kolo Muani pas très juste Kolo Muani a de l'espace devant lui et accélère pour s'approcher de la surface marseillaise. A 20 mètres, il décide de décaler Pellegrini à gauche mais sa passe est maladroite et trop longue.

21:46 - Lenz cède sa place Suite à l'action d'Harit, Glasner remplace son latéral Lenz, touché à la jambe gauche, et fait entrer Pellegrini sur le côté gauche.

21:46 - Temps additionnel : 3 minutes Il y aura trois minutes de temps additionnel dans cette première période entre l'Eintracht Francfort et l'Olympique de Marseille.