"Francfort - OM : heure, chaîne TV... les infos du match"

Francfort - OM. Victorieux de ses deux derniers matches de Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille veut entretenir sa dynamique européenne à Francfort. Un match à fort enjeu pour les deux équipes. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre l'Francfort et l'OM, en direct commenté.

Il y a un mois, peu espéraient encore des lendemains qui chantent pour l'Olympique de Marseille. Deux défaites, cruelle à Tottenham et logique à domicile contre l'Eintracht Francfort, qui avaient replongé les Marseillais dans leurs cauchemars et la spirale négative qui l'avait engloutie plusieurs saisons durant, jusqu'à établir un record, peu enviable (13 revers consécutifs en Ligue des Champions, ndlr). Le spectre d'une saison européenne blanche planait sur un collectif encore perfectible et en quête d'identité. Aujourd'hui, les pires craintes ont laissé place à tous les possibles, à commencer par une qualification qui tend les bras aux hommes d'Igor Tudor.

La qualification dans un coin de la tête

En effet, fort de ses deux succès contre le Sporting Portugal, l'OM peut dans une soirée parfaite composter son billet pour les huitièmes de finale de la C1. Pour cela, il doit vaincre l'Eintracht Francfort et espérer que dans le même temps Tottenham règle son compte aux Portugais. "On sait que ça va être un match très difficile là-bas, mais ça peut être une finale parce que si on gagne et que Tottenham gagne aussi, on sera qualifiés, donc ça va être un match vraiment très important pour nous", commente Mattéo Guendouzi. L'international français, comme tout le groupe marseillais, est bien conscient de l'enjeu de cette rencontre. "Il y a quelque chose de grand à faire", renchérit Jonathan Clauss. D'immense même. Voilà plus d'une décennie que le peuple ciel et blanc attend de voir les siens renouer le fil du printemps européen dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une décennie de désillusions et d'inconstances.

Pas la meilleure préparation

Pour y parvenir, Marseille va donc devoir reproduire ce qu'il a produit contre le Sporting, mais face à un adversaire qui ne devrait pas lui faciliter autant la tâche (il y a deux semaines, les Portugais avaient fini le match à 9, ndlr). Et surtout oublier ces dernières sorties. S'il y a eu du mieux dans le jeu contre Lens dimanche dernier, ce qu'a salué Tudor, c'est bien avec une défaite que les Marseillais sont allés se coucher, la troisième de suite en Ligue 1 après celles concédées contre le PSG (0-1) et Ajaccio (1-2). Le technicien croate ne désarme pourtant pas et continue de croire en un groupe qui a donc montré que s'il décrochait au niveau national, avait su se mettre au niveau européen. Ce déplacement à Francfort présente aussi une opportunité de repartir sur autre chose, de chasser des objectifs plus immédiats et stimulants.

Payet et consort sont d'autant plus motivés qu'ils ont un compte à régler avec des Allemands qui avaient trouvé bon de venir s'imposer au Vélodrome, contre le cours du jeu. En effet, les Marseillais avaient globalement dominé mais sans vraiment parvenir à se montrer dangereux et s'étaient exposés. "Contre l'OM, ça va être un très, très gros match, on est venu les battre chez eux quand même, je pense qu'ils l'ont encore en travers de la gorge", croit l'ancien nantais Randal Kolo Muani, interrogé par Téléfoot. Cette fois, pas question de reproduire les mêmes erreurs. Aussi, faudra-t-il retrouvé les clés en attaque après deux matches atones. En face, les joueurs de Francfort n'entendent pas se laisser faire et jouent tout bonnement leur avenir dans la compétition. Une victoire et ils repasseraient devant l'OM pour dessiner une dernière journée d'enfer. Une défaite et tout s'écroulerait. Un match à la vie à la mort donc qui va obliger les Marseillais à sortir le meilleur d'eux-mêmes pour s'éviter une nouvelle déconvenue alors même que son horizon européen se dégage.

Le match du Groupe D de Ligue des Champions entre l'Eintracht Francfort et l'Olympique de Marseille aura lieu à partir de 21h, au Frankfurt stadion, en Allemagne.

Le match du Groupe D de Ligue des Champions entre l'Eintracht Francfort et l'Olympique de Marseille sera retransmis en direct sur Canal+ et RMC Sport 1.

La rencontre entre l'Eintracht Francfort de Randal Kolo Muani et l'Olympique de Marseille guidé par Igor Tudor sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal et RMC Sport.

BetClic : Eintracht Francfort : 2,25 / Nul : 3,55 / Olympique de Marseille : 3,05

Parions Sport : Eintracht Francfort : 2,25 / Nul : 3,45 / Olympique de Marseille : 3,20

Winamax : Eintracht Francfort : 2,30 / Nul : 3,40 / Olympique de Marseille : 3,15

Eintracht Francfort : Trapp – Jakic, Hasebe, Ndicka, Rode, Lenz – Kamada, Sow – Lindström, Götze, Kolo Muani.

Olympique de Marseille : Lopez – Clauss, Mbemba, Bailly, Balerdi, Tavares – Rongier, Veretout – Guendouzi, Harit, Alexis Sanchez.