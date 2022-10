"Lens - Toulouse : score, buts, stats… Le match en direct"

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Toulouse FC , qui va avoir l’opportunité de de mettre la pression sur le RC Lens et peut-être de de faire évoluer la marque en sa faveur (0-0).

Le Toulouse FC obtient un coup franc dans ses derniers retranchements qui va lui permettre de se relancer et de préserver le nul (0-0) dans cette 1e période. Nous atteignons la 28e minute de jeu au Stade Bollaert-Delelis.

Le Toulouse FC bénéficie d'un coup franc dans son pré carré qui va lui permettre de se dégager et de préserver le nul (0-0) dans cette 1e période. Nous disputons la 24e minute de jeu au Stade Bollaert-Delelis.

L'arbitre siffle un coup franc bienvenu en faveur des Toulousains qui se trouvaient coincés dans leurs 30 derniers mètres et pouvaient voir le RC Lens prendre l'avantage à l'issue de cette phase de jeu. Ce coup franc va être frappé dans quelques secondes.

21:17 - Coup franc en faveur du Toulouse FC

Florent Batta siffle un coup franc salvateur en faveur des Toulousains qui se trouvaient assiégés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le RC Lens inscrire un but à l'issue de cette occasion. Ce coup franc va être joué dans quelques secondes.