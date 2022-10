"DIRECT. PSG - Troyes : Soler remet les siens à hauteur, suivez le match en live"

Le Paris Saint-Germain manque de réalisme : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est nettement à l’avantage du Paris Saint-Germain (63% contre 37% pour l'ESTAC Troyes), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 6 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'ESTAC Troyes, mais le score est de parité (1-1).

Si les Parisiens ne sont pas passés devant dans ce PSG - Troyes, c'est en grande partie à cause de Gauthier Gallon qui a déjà réalisé quatre parades dans ce premier acte.

Lionel Messi prend sa chance depuis l'extérieur de la surface mais Palmer-Brown est sur la trajectoire et contre la tentative de l'Argentin.

Wilson Odobert essaye d'éliminer Kimpembe et Mukiele mais l'ancien Montpelliérain se jette dans les pieds di Troyen pour le déposséder du ballon. Il y avait une grosse possibilité pour les joueurs de l'ESTAC dans ce PSG - Troyes.

C'est le Troyen qui tente le plus dans ce PSG - Troyes. Mama Baldé prend, une nouvelle fois, sa chance depuis l'extérieur de la surface mais Presnel Kimpembe dévie en corner.

Après un superbe service de Neymar, Carlos Soler contrôle et s'emmène le ballon pour effacer Gauthier Gallon avant de pousser le ballon au fond des filets. Les Parisiens reviennent à hauteur dans ce PSG - Troyes.

Carlos Soler trouve la faille et remet les compteurs à zéro à la 24e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Les Parisiens sont relancés.

Quelle frappe du Brésilien qui a fait passer un frisson du côté Troyen ! Neymar repique dans l'axe et prend sa chance d'une frappe tendue qui finit juste à côté des cages de Gauthier Gallon.

Sergio Ramos prend sa chance dans ce PSG - Troyes mais Gauthier Gallon est, une nouvelle fois, présent et repousse le danger.

Depuis le début de ce PSG - Troyes, les visiteurs font une prestation très convaincante et parvient à sortir très proprement les ballons défensifs avant de bonifier leurs opportunités offensives.

Après avoir fait la différence au milieu de terrain, le buteur de ce PSG - Troyes tente de lobber Donnarumma depuis une très longue distance mais l'attaquant troyen manque le cadre et s'excuse auprès de ses coéquipiers.

Ce sont les Parisiens qui ont le plus le ballon dans ce premier quart d'heure de PSG - Troyes. Malgré tout, ce sont bien les Troyens qui mènent grâce à un but de Baldé.

17:11 - Quelle occasion pour l'ESTAC

Décidément ce début de PSG - Troyes est particulièrement débridé. Sur un contre express, Rony Lopes est servi au second poteau et enchaine mais Mukiele revient et sauve son équipe.