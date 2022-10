"PSG - Troyes : horaire, compos probables... Les infos du match"

PSG - TROYES. Découvrez toutes les informations de ce match de la 13e journée de Ligue 1 entre le Paris-Saint-Germain et Troyes qui se déroule ce samedi 29 octobre à 17h.

Le PSG peut enfin prendre ses distances en tête du championnat de France de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier sont leaders avant cette 13e journée avec cinq points d'avance sur Lens et Lorient qui les talonnent. Les Parisiens n'ont pas perdu depuis le 20 mars et comptent bien poursuivre cette série après un succès retentissant face au Maccabi Haïfa cette semaine en Ligue des champions (7-2). "On veut maintenir l'exigence, maintenir les résultats. On se doit de gagner à domicile. Plus on prendra de points d'avance, plus ça nous permettra, quand le calendrier sera trop chargé, de pouvoir, quelques fois, assumer des contre-performances avec moins d'incidence", a expliqué le coach parisien.

En face l'ESTAC n'a pas connu le succès depuis le 18 septembre et une victoire face à Clermont (3-1). Malgré tout, les joueurs de Bruno Irles sont à la 11e place et propose un football porté vers l'avant qui pourrait embêté les Parisiens. Les Troyens ont, par ailleurs, tenus en échec le troisième lors de la dernière journée avec un match nul face à Lorient (2-2), de quoi leur donner du baume au coeur avant de se déplacer chez le leader. "Il n'y a pas de match gala. Oui ça va être super compliqué, oui ils sont en pleine bourre, mais encore une fois, il n'y a pas de match gala", a expliqué le coach de l'ESTAC avant cette rencontre.

A quelle heure débute le match PSG - Troyes ?

Le match PSG - Troyes débutera à 17h ce samedi 29 octobre. Il se déroulera au Parc des Princes, à Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Troyes ?

C'est PrimeVideo qui diffusera la rencontre PSG - Troyes sur la chaine Pass Ligue 1. Éric Wattellier sera l'arbitre du match.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Troyes ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce PSG - Troyes sera sur l'application d'Amazon, PrimeVideo. Il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1 pour pouvoir regarder le match.

Quelles compositions probables pour PSG - Troyes ?

Christophe Galtier pourra compter, pour l'une des premières fois de la saison, sur un groupe quasi complet. Seul Danilo devrait manquer à l'appel pour ce PSG - Troyes. Voici le onze probable de Paris : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat - Fabian Ruiz, Verratti, Sanches - Messi - Mbappé, Neymar.

En face, Bruno Irles ne pourra vraisemblablement pas compter sur Agoumé, Tardieu ou encore Rami qui sont incertains pour cette rencontre. Voici le onze probable de l'ESTAC : Lis - T. Baldé, Porozo, Palmer-Brown, Salmier, Conté - Lopes, Kouamé, Chavalerin, Odobert - M. Baldé.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Troyes ?

Selon les sites de paris sportifs, les Parisiens sont les grands favoris de ce PSG - Troyes. Sur Unibet, ils sont à 1,08, le nul est à 10,80 et la victoire troyenne à 24. Sur Winamax, le PSG est à 1,08 aussi mais le nul est à 12 et la victoire des Troyens à 26.