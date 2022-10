"PSG - Troyes : les Parisiens s'imposent dans un match fou, le résumé du match"

19:15 - Le résumé du match

Le PSG renverse Troyes et reprend cinq points d'avance au classement (4-3). Bougés par une très bonne équipe troyenne, les Parisiens se sont fait surprendre d'entrée par une reprise puissante de Mama Baldé (3e) qui a concrétisé les idées de Bruno Irles. Le coach troyen est venu pour embêter le PSG et son équipe a parfaitement profité des brèches laissées par la défense parisienne. L'ESTAC aurait même pu faire le break sur quelques contres mais c'est finalement le PSG qui a marqué le deuxième but de la rencontre grâce à la première réalisation en championnat de France avec le maillot parisien de Carlos Soler (24e). Bien servi par Neymar, l'Espagnol a permis aux siens de mieux respirer et de faire preuve, ensuite, de plus de maitrise. Et les joueurs de Christophe Galtier aurait même pu prendre l'avantage en première période mais Gauthier Gallon a repoussé l'échéance avec quatre arrêts en 45 minutes. En deuxième période, rebelote ! Le PSG encaisse un but très rapide par le même Mama Baldé qui se retourne magnifiquement pour tromper Donnarumma pour la deuxième fois de l'après-midi (52e). Mais les Parisiens ont réagit encore plus vite qu'en première période grâce à un coup de canon de Lionel Messi (55e). Et après avoir été buteur, Lionel Messi se transforme en passeur pour Neymar qui trompe parfaitement Gauthier Gallon sans contrôle (62e). Et ce but a fait mal aux Troyens qui ont eu les jambes coupées. Derrière, ce sont les Parisiens qui ont fait le jeu et qui vont ajouter un nouveau but, celui du break et celui de la victoire. Kylian Mbappé ajoute son nom au tableau d'affichage après un pénalty obtenu par Soler (76e). Malgré cette avance, les joueurs de Christophe Galtier se sont fait peur jusqu'au bout avec un but de Palaversa qui bénéficie d'un contre favorable pour mettre le troisième but troyen (88e). Le PSG restera devant jusqu'au coup de sifflet final et enchaine un quatrième succès de rang toutes compétitions confondues.