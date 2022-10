"Monaco - Angers : score, buts, stats… Le match en direct"

L'AS Monaco manque de réalisme : à la pause, la possession de balle est largement à l’avantage de l'AS Monaco (62% contre 38% pour l' Angers SCO ), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'Angers SCO, mais doit se contenter du nul pour le moment (0-0).

L'arbitre siffle un coup franc salvateur en faveur des Angevins qui se trouvaient assiégés juste devant leurs buts et pouvaient voir l'AS Monaco marquer un point à l'issue de cette offensive. Ce coup franc va être joué dans quelques secondes.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par l'AS Monaco, qui va avoir la possibilité de mettre en difficulté son adversaire et peut-être de faire évoluer la marque en sa faveur (0-0).

Possibilité intéressante pour l'AS Monaco : la frappe est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut relancer les siens.

Stephanie Frappart siffle un hors-jeu à l'encontre d'Angers SCO, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 0 hors-jeux pour l'AS Monaco et 1 hors-jeux pour l'Angers SCO.

Possibilité intéressante pour l'Angers SCO : la frappe est cadrée mais le gardien adverse est vigilant et peut se dégager.

La décision est tombée pour l'AS Monaco : et c'est un penalty qui est sifflé par Stephanie Frappart après un appel à la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 1e mi-temps !

Le jeu est arrêté à Fontvieille : Stephanie Frappart hésite à signaler un penalty pour l'AS Monaco après un geste litigieux dans la surface et fait appel à l'assistance vidéo.

15:34 - Coup franc pour l'AS Monaco

L'AS Monaco bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et (pourquoi pas) de marquer un but dans cette 1e période. Nous disputons la 35e minute de jeu au Stade Louis II et le score est toujours de parité.