"Nantes - Clermont : le Clermont Foot n'a pas fait la différence, retour sur les moments clés du match"

Le duel a été serré entre le FC Nantes et le Clermont Foot et chaque formation a tour à tour démontré sa supériorité sans parvenir à à prendre un avantage définitif au score (1-1). Ainsi, le FC Nantes a affiché un taux de possession de balle supérieur (55% - 45%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi davantage de tirs cadrés (6 contre 4).

Quel coup franc précieux pour le Clermont Foot ! Benoit Bastien siffle une faute contre les Nantais qui se retrouvent assiégés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir tenir bon. Un but serait évidemment fatal dans ces dernières minutes de la partie.

16:48 - Coup franc pour le Clermont Foot

