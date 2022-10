Brest - Reims : un but refusé pour le Stade Reims ! Le match en direct

SB29 - Stade Reims. Les joueurs sont aux vestiaires au Stade Francis-Le Blé de Brest, pour cette confrontation de Ligue 1 entre le Stade Brestois et le Stade Reims, ce dimanche 30 octobre 2022. Brest et Reims en sont à ce stade à un match nul, avec un score de 0-0. La 2e mi-temps s'annonce cruciale !

En direct

Recevoir nos alertes live !

15:49 - La pause est sifflée au Stade Francis-Le Blé Le Stade Reims résiste tant bien que mal : à la mi-temps, la possession de balle est en faveur du Stade Brestois (53% contre 47% pour le Stade Reims), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Stade Reims, mais le score est de parité (0-0).

15:48 - Willy Delajod a tranché ! Alors que Willy Delajod a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour le Stade Reims : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé. Peut-être un tournant dans cette 1e mi-temps !

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 12,99 € / mois seulement (offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime)

Découvrir l'offre

15:48 - Willy Delajod fait appel à la VAR pour le but ! Se dirige-t-on vers un but ou non ? Willy Delajod a un doute sur le dernier fait de jeu et va vérifier auprès des assistants vidéo.

15:48 - Hors-jeu sifflé contre le Stade Brestois Willy Delajod signale un hors-jeu contre le Stade Brestois, dont l'un des joueurs était en position illicite. Nous en sommes à 3 hors-jeux pour le Stade Brestois et 1 hors-jeux pour le Stade Reims.

15:46 - Hors-jeu sifflé contre le Stade Reims Willy Delajod mentionne un hors-jeu contre le Stade Reims, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 2 hors-jeux pour le Stade Brestois et 1 hors-jeux pour le Stade Reims.

15:45 - Coup franc en faveur du Stade Reims Willy Delajod accorde un 11e coup franc pour le Stade Reims. Le bilan des coups francs est d'ailleurs à l'avantage des Rémois avec 11 coups de pied arrêtés contre 6 pour les Brestois. Le score est toujours de 0-0 à Brest.

15:44 - Tentative avortée pour le Stade Reims La tentative du Stade Reims échoue de peu alors que nous atteignons la 45e minute de la partie.

15:44 - Tir cadré pour le Stade Brestois Le Stade Brestois croit trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse.

15:42 - Le Stade Reims va se donner de l'air avec un coup franc Willy Delajod siffle un coup franc salvateur en faveur des Rémois qui se trouvaient assiégés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Stade Brestois inscrire un but à l'issue de cette offensive. Ce coup franc va être tiré dans quelques instants.

15:41 - Coup franc en faveur du Stade Brestois Le Stade Brestois gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et (pourquoi pas) de prendre un point d'écart dans cette 1e mi-temps. Nous arrivons à la 42e minute de jeu au Stade Francis-Le Blé et les deux équipes sont toujours à égalité.

15:40 - Corner en faveur du Stade Reims C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Stade Reims, qui va avoir l’opportunité de de mettre la pression sur le Stade Brestois et peut-être de de passer devant au tableau d’affichage (0-0).

15:39 - Corner pour le Stade Reims C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Stade Reims, qui va avoir l’opportunité de porter le danger devant la cage adverse et pourquoi pas de de prendre l’avantage au score (0-0).

15:37 - Blessure de Andreaw Gravillon Andreaw Gravillon (Stade Reims) s'est blessé alors que nous en sommes la 37e minute dans cette rencontre

15:35 - L'arbitre siffle un coup franc contre le Stade Brestois L'arbitre accorde un 9e coup franc au bénéfice du Stade Reims. Le cumul des coups francs est d'ailleurs à l'avantage des Rémois avec 9 coups de pied arrêtés contre 5 pour les Brestois. Le score est toujours de 0-0 au Stade Francis-Le Blé.

15:34 - Coup franc en faveur du Stade Brestois Le Stade Brestois obtient un coup franc dans ses derniers retranchements qui va lui permettre de se relancer et de préserver le nul (0-0) dans cette 1e période. Nous atteignons la 35e minute de jeu au Stade Francis-Le Blé.

15:33 - Coup franc en faveur du Stade Brestois Le Stade Brestois gagne un coup franc dans cette 1e période, qui va être tiré dans quelques secondes. Alors que le score est de parité, les Brestois semblent pourtant commettre plus de fautes pour le moment, ayant concédé 8 coup francs contre 4 à leur bénéfice tandis que nous arrivons à la 34e minute de jeu au Stade Francis-Le Blé.

15:33 - Corner pour le Stade Reims C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Stade Reims, qui va avoir la possibilité de de mettre en difficulté son adversaire et peut-être de de prendre l’avantage au score (0-0).

15:31 - Coup franc en faveur du Stade Reims Le Stade Reims bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de développer une nouvelle offensive et (pourquoi pas) de marquer un but dans cette 1e mi-temps. Nous en sommes à la 32e minute de jeu au Stade Francis-Le Blé et le score est toujours de parité.

15:30 - Corner pour le Stade Brestois Le Stade Brestois se crée une opportunité intéressante de passer devant dans cette rencontre (0-0) en obtenant à l’instant son 2e corner de la partie, alors que nous en sommes à la 31e minute à Brest.

15:29 - L'arbitre siffle un coup franc contre le Stade Reims Willy Delajod siffle un nouveau coup franc, le 3e depuis le début du match, pour le Stade Brestois dans cette 30e minute de jeu. Un coup de pied arrêté dans la moitié de terrain des Rémois qui pourrait s'avérer dangereux alors que les deux équipes sont toujours à égalité dans ce duel.

15:26 - Coup franc en faveur du Stade Reims Le tableau de score attendra pour le Stade Brestois qui est dépossédée du ballon par Willy Delajod à quelques encablures seulement des buts adverses ! Le Stade Reims va pouvoir se relancer avec ce coup franc alors que nous arrivons dans la 27e minute de jeu dans cette rencontre.

15:26 - Corner pour le Stade Brestois C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par le Stade Brestois, qui va avoir la possibilité de mettre en difficulté son adversaire et pourquoi pas de passer devant au tableau d’affichage (0-0).

15:26 - Occasion manquée pour le Stade Reims La tentative du Stade Reims échoue de peu alors que nous atteignons la 26e minute de la rencontre.

15:26 - Tir cadré pour le Stade Brestois Le Stade Brestois croit trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne finit pas au fond.