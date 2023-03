Haaland, un quintuplé record ? Battu par un autre adepte de Guardiola

Erling Haaland détaillait également pour GQ fin 2022 ses petites habitudes pour être à 100% et conserver la forme semaine après semaine. "Je ne fais vraiment pas grand-chose. Je me réveille le matin, je prends mon petit-déjeuner et je vais au centre d'entraînement. Après cela, j'ai mon traitement (récupération, soins...). La journée est presque terminée. Je rentre chez moi, je me détends et je me prépare pour le prochain entraînement, je dîne et je vais dormir. Pour moi, la chose la plus importante dans la vie, c'est peut-être le sommeil. Pas le fait de dormir beaucoup mais plutôt d'avoir un sommeil de qualité". Pas très palpitant mais visiblement efficace...