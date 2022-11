"Porto - Atlético : le FC Porto a assuré, le résumé du match"

L’avantage final au score (2-1) du FC Porto est plutôt logique au regard des chiffres proposées après ce duel. Les Portuenses ont en effet un petit ascendant au niveau de la possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (7 tirs contre 5 pour Atlético Madrid ).

20:38 - But de Iván Marcano contre son camp (2-1) !

Le score passe à 2 à 1 au Stade du Dragon. Et c'est Iván Marcano qui pénalise son équipe et offre un but à l'Atlético Madrid à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps.