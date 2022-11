"Plzen - Barcelone : désillusion pour le Viktoria Plzen, revivez les moments clés du match"

22:51 - Fin de la rencontre au Doosan Arena (2-4) !

Le Viktoria Plzen a tenté sa chance pendant ce match, avec 8 tirs cadrés contre 7 pour FC Barcelone, mais cela n’a pas suffi. Le FC Barcelone a mieux maîtrisé les débats avec un taux de possession de balle supérieur et surtout une plus grande dose de réalisme devant le but, qui lui permet de s’imposer sur le score de 2-4 .