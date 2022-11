"Plzen - Barcelone : le FC Barcelone accentue l'écart, le match en direct"

But en faveur du FC Barcelone, signé Ferran Torres, à la 54e minute de jeu dans cette 2e période. Le FC Barcelone se détache dans ce duel contre le Viktoria Plzen. Les compteurs affichent 1 à 3 au Doosan Arena !

Et c'est le but ! Le Viktoria Plzen prend son point sur ce penalty de Tomas Chory. Nous voilà à 1-2 au Doosan Arena !

Se dirige-t-on vers un penalty ? Radu Marian Petrescu a un doute sur le dernier fait de jeu et va vérifier auprès des assistants vidéo.

Le Viktoria Plzen obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et de réduire l'écart dans cette 2e mi-temps. Nous jouons la 49e minute de jeu au Doosan Arena.

Un nouveau coup franc pour le FC Barcelone, le 13e depuis le coup d'envoi, est signalé par Radu Marian Petrescu dans la moitié de terrain adverse, alors que nous jouons la 47e minute de jeu dans ce Plzen-Barcelone. Le moment idéal pour soigner sa différence de but dans cette 2e mi-temps.

Ça pousse très visiblement du côté du FC Barcelone avec 12 coups francs obtenus contre 5 pour son adversaire depuis le début du match. Et signe de leur domination assez nette, un nouveau coup franc vient d'ailleurs d'être accordé aux Barcelonais par Radu Marian Petrescu.

La 2e mi-temps démarre entre le Viktoria Plzen et le FC Barcelone, à Plzen, où Radu Marian Petrescu signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-2.

A la pause, la possession de balle est très nettement à l’avantage du FC Barcelone (74% contre 26% pour le Viktoria Plzen), qui mène d’ailleurs au score (0-2). Les deux formations se sont créées autant d’opportunités devant le but avec 4 tirs cadrés chacune.

Un joueur du Viktoria Plzen est sanctionné d'un hors-jeu et permet à l'équipe adverse de se dégager. Nous jouons la 45e minute de jeu dans ce match.

Le Viktoria Plzen gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et de réduire la marque dans cette 1e mi-temps. Nous atteignons la 45e minute de jeu au Doosan Arena.

Ferran Torres inscrit un deuxième but pour le FC Barcelone, qui accentue son avance à la 44e minute dans cette 1e mi-temps, au Doosan Arena. Il va falloir que les Tchèques réagissent sans tarder désormais s'ils veulent revenir au score !

La décision est tombée pour le FC Barcelone : et c'est bien un but qui est accordé par Radu Marian Petrescu après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 1e période !

21:44 - Radu Marian Petrescu fait appel à la VAR

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Radu Marian Petrescu a un doute sur le dernier fait de jeu et va vérifier auprès des assistants vidéo.