"Sporting Portugal - Francfort : avantage Sporting CP, la 2e mi-temps en direct"

Le Sporting CP gagne un coup franc dans cette 2e période, qui va être frappé dans quelques secondes. Menés au score, les Francfortois semblent commettre plus de fautes ayant concédé pour le moment 11 coup francs contre 9 coup francs tandis que nous atteignons la 52e minute de jeu au Stade José Alvalade.

L'arbitre vient de siffler un 11e coup franc en faveur du Sporting CP. Le bilan des coups francs est d'ailleurs à son avantage avec 2 coups de pied arrêtés de plus que les Francfortois. Le score est toujours de 1-0 à la 51e minute.

L' Eintracht Francfort gagne un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de développer une nouvelle offensive et d'inscrire le but de l'égalisation dans cette 2e période. Nous jouons la 48e minute de jeu au Stade José Alvalade.

C’est reparti entre le Sporting CP et l'Eintracht Francfort, à Lisbonne, où Slavko Vincic signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-0.

Le match est bien lancé pour le Sporting CP : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est en faveur du Sporting CP (52% contre 48% pour l'Eintracht Francfort), qui s’est également créé le plus de situations sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'Eintracht Francfort et qui mène donc assez logiquement dans cette partie (1-0).

Le premier but de ce choc est signé Arthur à la 39e minute de jeu dans cette 1e période ! La rencontre bascule à l'avantage du Sporting CP au Stade José Alvalade. Les Francfortois sont désormais contraints de réagir.

Slavko Vincic siffle un coup franc salvateur en faveur des Portugais qui se trouvaient acculés juste devant leurs buts et pouvaient voir l'Eintracht Francfort inscrire un but à l'issue de cette occasion. Ce coup franc va être frappé dans quelques instants.

Balle de match pour l'Eintracht Francfort ! Slavko Vincic siffle un coup franc dans les ultimes mètres du camp adverse. L'occasion pour les Francfortois de marquer un but à la 35e minute de jeu, alors que le score en est à 0-0 dans cette 1e mi-temps.

L'Eintracht Francfort obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et (pourquoi pas) de prendre l'avantage dans cette 1e période. Nous disputons la 34e minute de jeu au Stade José Alvalade et les deux équipes sont toujours à égalité.

Slavko Vincic mentionne un hors-jeu à l'encontre de l'Eintracht Francfort, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 1 hors-jeux pour le Sporting CP et 2 hors-jeux pour l'Eintracht Francfort.

Slavko Vincic signale un remplacement : Nuno Santos est rappelé sur le banc de touche et Matheus Reis fait son entrée pour le Sporting CP.

21:25 - Un coup franc va permettre au Sporting CP de se dégager

Slavko Vincic siffle un coup franc bienvenu en faveur des Portugais qui se trouvaient acculés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir l'Eintracht Francfort inscrire un but à l'issue de cette phase de jeu. Ce coup franc va être joué dans quelques instants.