"OM - Tottenham : horaire, compos probables... Les infos du match"

OM - TOTTENHAM. Découvrez toutes les informations de ce match entre l'Olympique de Marseille et Tottenham qui se joue ce mardi 1er novembre à 21h et qui compte pour la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

L'OM est dos au mur dans ce groupe D de la phase de poules de la Ligue des champions. Alors qu'ils avaient relevé la tête après un départ chaotique et deux défaites en deux matchs, les joueurs d'Igor Tudor se sont de nouveau mis dans une situation délicate après la défaite contre Francfort (1-2). Avant de jouer cette dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, ils sont derniers avec six points. Les Olympiens doivent absolument s'imposer face aux Spurs pour rejoindre les huitièmes de finale de la compétition.

En face, les Anglais sont leaders mais n'ont que deux points d'avance sur leurs adversaires du soir. Ils ne sont donc pas encore assurés de disputer les huitièmes de finale même si leur position est plus favorable que celle de l'OM. Un match nul suffirait aux Spurs qui ne sont pas passés loin de la qualification lors de la cinquième journée mais le but d'Harry Kane au bout du temps additionnel face au Sporting Portugal a été annulé pour une position de hors-jeu (1-1).

A quelle heure débute le match OM - Tottenham ?

Le match OM - Tottenham débutera à 21h ce mardi 1er novembre. Il se déroulera au Stade Vélodrome de Marseille.

Sur quelle chaîne TV est diffusé OM - Tottenham ?

Deux chaînes retransmettront cet OM - Tottenham. En effet, RMC Sport 1 et Canal+Foot diffuseront le match. Le Polonais Szymon Marciniak sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - Tottenham ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour cet OM - Tottenham. MyCanal et l'application digitale de RMC Sport passeront la rencontre mais il faut un abonnement pour y avoir accès.

Quelles compositions probables pour OM - Tottenham ?

Igor Tudor ne devrait pas bouleverser son système tactique pour cette rencontre face aux Spurs de Tottenham. Le coach croate de l'OM pourrait en revanche changer quelques joueurs avec la titularisation d'Issa Kaboré ou encore de Sead Kolasinac et Cengiz Ünder. Voici le onze probable des Marseillais : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Kaboré, Guendouzi, Veretout, Clauss - Under, Harit - Sanchez.

En face Antonio Conte ne pourra vraisemblablement pas miser sur Dejan Kulusevski ou Richarlison qui avait fait mal aux Olympiens lors du match aller. En revanche, Harry Kane et Heug-Min Son seront certainement alignés d'entrée : Lloris - Romero, Dier, Lenglet - Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic - Lucas, Kane, Son.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - Tottenham ?

Sur les sites de paris sportifs, Tottenham reste le léger favori de cette rencontre. Betclic place les Spurs à 2,35, le nul à 3,45 et la victoire phocéenne à 2,85. Sur Unibet aussi les Spurs sont à 2,35 mais le nul est à 3,58 alors que la victoire marseillaise est à 2,90.