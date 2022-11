"OM - Tottenham : les Olympiens s'inclinent et s'arrêtent en poules, le résumé du match"

23:20 - Le résumé du match

L'OM est éliminé de la Ligue des champions et termine dernier du groupe D après sa cruelle défaite face aux Spurs (1-2). Les Marseillais ont commencé la rencontre le couteau entre les dents et ont mis tous les ingrédients pour emmener avec eux un Vélodrome bouillant. Dès les premières minutes, la physionomie du premier acte s'est dessinée. L'OM a la possession et domine outrageusement des Spurs recroquevillés dans leur 30 derniers mètres. Et malgré la nouvelle blessure de Bailly dès le début du match, les Olympiens n'ont pas, pour autant, baissé le pas. Alexis Sanchez se procure les deux premières occasions mais Hugo Lloris débute son festival d'arrêts. Peu avant la demi-heure de jeu, Heug-Min Son est percuté par Mbemba et doit céder sa place car il est trop sonné pour continuer. Yves Bissouma le remplace et la domination marseillaise s'intensifie et se concrétise dans le temps additionnel du premier acte sur un coup de tête exceptionnel de Chancel Mbemba dans tous les coups de la première période (45e+2). Mais en début de deuxième période, les Marseillais ont eu à faire à des adversaires métamorphosés. Moins de dix minutes après la reprise, Clément Lenglet s'élève le plus haut sur un coup franc tiré par Perisic (54e). Après cette égalisation, les hommes d'Antonio Conte se sont remis en mode défensif. Ils se sont recroquevillés mais les Marseillais manquaient d'un peu plus de jus par rapport à la première période et la défense disciplinée des Spurs a suffi pour contenir les timides assauts olympiens. Mais à force d'attaquer, les Olympiens ont laissé des espaces bien exploités par les Spurs. Pierre-Émile Hojbjerg était tout proche de tuer définitivement le suspense mais la barre de Pau Lopez repousse la tentative du Danois. Et alors que les signes semblaient s'accumuler en faveur de l'OM, Sead Kolasinac a l'occasion d'envoyer les siens en huitièmes de finale mais la tête du Bosnien fuit le cadre alors que le but était ouvert. Et ce manqué lui trottera certainement longtemps dans la tête puisque Pierre-Émile Hojbjerg touchera une nouvelle fois un montant mais cette fois le poteau lui sera favorable et le Danois viendra priver les Marseillais d'un reversement en Europa League (90e+5). À cause de ce but dans les dernières secondes, les hommes de Tudor disent au revoir à toutes les compétitions européennes.