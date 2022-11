"Real - Celtic : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match en direct"

Real - Celtic. Sixième et dernière journée de Ligue des Champions dans le groupe F où le Real Madrid, déjà qualifié reçoit le Celtic. Diffusion TV, compositions probables... Découvrez les informations sur cette rencontre.

Dernier match de Ligue des Champions pour le Real Madrid en phase de poules. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, les Madrilènes peuvent terminer premiers en cas de victoire ce soir face au Celtic. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti sera privé d'Aurélien Tchouaméni et Eden Hazard. Blessé depuis plusieurs semaines, Karim Benzema a été convoqué pour le match même s'il reste très incertain. En conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid est revenu sur l'importance de terminer en tête de la poule F : "Ce n'est pas si important car il y a des grosses équipes importantes qui vont finir deuxième de leur groupe. Mais pour le prestige de cette équipe, nous devons le faire. Cette équipe s'est toujours abreuvée de l'histoire de ce club."

De son côté, Ange Postecoglou devra faire sans Callum McGregor pour cette affiche de gala face aux Madrilènes. Une affiche où l'entraîneur du Celtic compte bien créer l'exploit : "Un superbe ambiance, c'est un stade iconique. On n'a pas joué Madrid ici depuis un moment et on veut faire un match dont les fans pourront être fiers. On souhaite jouer de l'histoire, c'est un match historique contre l'une des meilleures équipes du monde. On s'attend à ce que ce soit un match dont tout le monde se souviendra."

À quelle heure débute Real - Celtic ?

Le coup d'envoi de la rencontre de Ligue des Champions opposant le Real Madrid au Celtic est prévu mercredi 2 novembre à 21h00 au stade Santiago Bernabeu de Madrid (Espagne). Stéphanie Frappart (France) sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne suivre Real - Celtic ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des Champions, BeIn Sports 1 diffusera le rencontre entre le Real Madrid et le Celtic.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Celtic sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables du Real Madrid et du Celtic ?

Real Madrid : Courtois (G) - Vázquez - Militão - Rüdiger - Mendy - Valverde - Camavinga - Ceballos - Asensio - Rodrygo - Vinícius.

Celtic : Hart (G) - Juranović - Carter-Vickers - Jenz - Taylor - O'Riley - Hatate - Abada - Hakšabanović - Maeda - Furuhashi.

Quels sont les pronostics de la rencontre Real - Celtic ?