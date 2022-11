"Real - Celtic : les Madrilènes s'imposent largement avec un festival offensif"

Face au Celtic, Federico Valverde a inscrit son cinquième but de la saison en dehors de la surface de réparation. Plus que n'importe quel joueur des cinq grands championnats européens.

Le Real Madrid a terminé sa phase de poules de Ligue des Champions avec un festival offensif : cinq buts ont été inscrits par les Madrilènes dont deux penaltys. Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Vinicius et Federico Valverde sont les buteurs "merengue" d'une rencontre où tout aura sourit aux joueurs de Carlo Ancelotti. Si le Real Madrid a encaissé un magnifique coup-franc de Jota en fin de match, cette performance reste aboutie pour Vinicius et ses coéquipiers. À noter que l'international français Karim Benzema est entré en jeu. Le Ballon d'Or 2022 a disputé 25 minutes alors que la victoire était déjà assurée.

Tous les voyants terminent dans le vert pour le Real Madrid. A la fin de ce match, la possession de balle s’établit ainsi indiscutablement à son avantage (63% contre 37% pour Celtic Glasgow). Le Real Madrid s’est aussi créé le plus d'occasions sérieuses avec 9 tirs cadrés contre 7 pour le Celtic Glasgow et l’emporte donc logiquement dans cette partie (5-1).

Malgré les cinq buts encaissés, le Celtic ne cherche pas à serrer le jeu et pousse pour inscrire un but.

Nous voilà à 5-0 dans ce Real - Celtic ! Federico Valverde s'illustre à la 71e minute de jeu de cette 2e mi-temps et enfonce un peu plus les Ecossais !

20:12 - Changements des deux côtés

Si Karim Benzema, Lucas, Dani Ceballos et Nacho ont remplacé Vinicius, Carvajal, Modric et Alaba pour le Real Madrid, Furuhashi, Mooy, Maeda, et Abada ont cédé leurs places à Giakoumakis, Turnbull, Haksabanovic et Jota.