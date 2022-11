"Shakhtar - Leipzig : série de buts pour le RB Leipzig (0-4), revivez les temps forts du match"

20:32 - Fin du cauchemar pour le Shakhtar Donetsk à Varsovie (0-4)

C’est le coup parfait pour RB Leipzig, qui s’impose (0-4) au terme de ce match. C’est pourtant le Shakhtar Donetsk qui a affiché le meilleur taux de possession de balle (51% contre 49%) mais ses efforts n’ont pas été récompensés. Les Autrichiens se sont même montrés plus dangereux devant le but en cadrant plus de frappes (6 contre 1).