"Copenhague - Dortmund : vers une victoire pour le Borussia Dortmund, le match en direct"

21:29 - L'arbitre siffle un coup franc contre le FC Copenhague

Le Borussia Dortmund obtient un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'amener le ballon dans la surface et (pourquoi pas) d'inscrire un but de plus dans cette 1e mi-temps. Nous atteignons la 29e minute de jeu au Le Parken.