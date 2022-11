"DIRECT. Juventus - PSG : Galtier agacé, l'incroyable but de Mbappé, le résumé vidéo"

"Quand on sort le terrain et qu'on en sort battus, on ne peut être qu'énervés. Après, dans le contenu de la prestation, il y a eu de bonnes choses. Mais ce sont des joueurs contre qui il ne faut rien rater. On a perdu cinq fois en six matches, on ne peut être qu'énervés, on ne va pas pouvoir aller se mesurer avec les meilleurs" a lancé le technicien italien.

Le Bayern Munich est l’équipe sur laquelle le PSG a le plus de chances de tomber en 8e de finale (18,1%). Viennent ensuite Naples (17%), City et Tottenham (14,2%) puis Chelsea (13,9%). Ces probabilités réalisées par le compte @MisterChip, s’expliquent notamment par le fait qu’il est impossible de tomber sur un club du même pays, ce qui réduit les possibilités pour le Bayern Munich (Leipzig, Dortmund et Francfort ont terminé deuxièmes) et Naples (l’Inter et l’AC Milan ont terminé dauphins).

"Pendant le match, on ne savait pas. À la fin, ils ont essayé de nous avertir. Mais c'était la fin. Ce n'est pas grave, on est qualifiés. On est venus faire le travail, ça ne suffit pas. On va regarder le tirage et on jouera pour gagner" a lancé le Français.

"Je crois que ce soir, c'était irrationnel. Mais je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer très rapidement. En menant 7-2 la semaine dernière, on s’est arrêté de jouer à la 90e minute. C’est aussi ça les détails. Un autre détail, c’est aussi d’avoir concédé trop de buts sur des coups de pied arrêtés dans cette compétition et si on en avait pris un de moins, on serait en 8e de finale avec la première place" a reproché le technicien français en conférence de presse.

"Évidemment qu’on connaissait ce règlement et qu’il y avait cette éventualité de perdre une place sur le nombre de buts marqués à l’extérieur. Jusqu’à la 90e, on était premiers. A la 92e, on se retrouve second. Bravo au Benfica, ils ont fait une grande performance. On va attendre sereinement le tirage, mes joueurs ont fait le travail et ont été très sérieux dans cette Ligue des champions" a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse.

02/11/22 - 23:55 - Paris à qui gagne perd, le résumé du match

Tout se déroulait selon le plan prévu, tout avait été plus ou moins bien fait. Paris menait à Turin et gérait comme il se devait sa fin de match en gestionnaire méticuleux et appliqué. Puis nous avons aperçu des gesticulations sur le banc parisien, un affolement soudain. La rumeur venue d'Israël avait atteint les Parisiens. Sur les rives de la Méditerranée, Benfica venait d'inscrire un sixième but grâce à Joao Mario et de prendre par la même occasion la tête du groupe H. Alors Galtier harangua ses joueurs, fit de grands gestes pour se ruer à l'abordage mais il était déjà trop tard. Donnarumma dégageait son camp et l'arbitre sifflait la fin, celle du match et des espoirs parisiens. Certes, le PSG avait déjà son billet en poche pour les huitièmes de finale mais il savait l'enjeu de finir premier pour s'éviter une mauvaise surprise au tirage au sort. Et il avait fait tout ce qu'il fallait pour se prémunir de pareille éventualité.

En effet, étouffés en début de match par la formidable pression de Turinois déchaînés et poussés par leur public, les Parisiens étaient parvenus à desserrer l'étreinte italienne quand peu avant le quart d'heure de jeu, Mbappé ouvrit le score. Un authentique exploit individuel de l'attaquant qui déposa sur un pas Gatti qui en désespoir de cause tenta de le retenir par le short, avant de repiquer, d'éviter le tacle de Locatelli et d'enrouler une frappe au ras du poteau droit. Une fois de plus, Paris pouvait dire merci à son soliste, toujours prêt à soulager un collectif en difficulté et bientôt privé de Fabian Ruiz, blessé. Alors le champion de France sembla prendre la mesure de son adversaire. Enfin un temps car la Vieille Dame est fière et a relevé la tête dans le sillage d'un Locatelli omniprésent. L'Italien était à la manoeuvre sur l'égalisation, basculant le jeu à droite d'une transversale sur Cuadrado qui d'une tête plongeante trouvait Bonucci aux 6 mètres, après que Donnarumma se soit troué. La Juventus était revenue à hauteur grâce à son capitaine et se prenait à espérer mieux. Ce mieux se heurta rapidement à la réalité, comme Chiesa, de retour après 10 mois d'absence et acclamé comme un héros, qui s'empalait sur Sergio Ramos dans la surface et réclama un penalty en vain. Après l'heure de jeu, Paris reprenait les rênes, Nuno Mendes foudroyant les locaux au bout d'une longue course, sur un service de Mbappé dans le dos de Cuadrado. Le latéral portugais touchait là son premier ballon, entré tout juste 50 secondes auparavant. Un coaching gagnant de Christophe Galtier soucieux de redonner de l'allant à une équipe trop statique.

Le score ne bougerait plus et cela convenait parfaitement aux Parisiens jusqu'au temps additionnel. Peut-être regretteront-ils de ne pas avoir cherché à marquer plus mais en avaient-ils seulement les moyens ce soir ? Pas évident tant il aura manqué du liant dans le jeu, de justesse technique et de mouvements, Mbappé étant le seul à vraiment proposer des courses et à faire des différences. Malgré une prestation en demi-teinte, le PSG repart tout de même de Turin avec une victoire, ce qu'aucun club français avant lui n'avait réussi. Une maigre consolation comparée au plan initial qui a déraillé dans les derniers instants.