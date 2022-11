"DIRECT. Juventus - PSG : le but splendide de Mbappé, suivez le match en direct"

Juventus - PSG. Pris par l'agressivité italienne en tout début de match, le Paris Saint-Germain a pris les devants grâce à un but plein de classe de Mbappé. Tout se passe bien pour le moment à Turin. Suivez avec nous la rencontre en direct.

21:35 - Messi à la manoeuvre pour le PSG Devant la surface turinoise, Messi se bat pour arracher le ballon dans les pieds de Locatelli avant de décaler dans le bon timing Mbappé à gauche. L'international français arrête sa course devant Cuadrado et donne en retrait à son compère argentin dont la frappe enroulée à ras de terre est détournée par un Szczesny peut serein.

21:33 - Miretti frappe à côté Sur le côté droit de la défense parisienne, Renato Sanches perd le ballon sous la pression de Kostic. Le Serbe attaque et donne dans l'espace en diagonale à Miretti. Le jeune meneur s'emmène le ballon et dans la surface parvient à frapper. En déséquilibre, il voit son tir à ras de terre filer à droite du but de Donnarumma.

21:29 - Coup de mou de la Juventus ? Après un début de match pétaradant, les joueurs de la Juventus Turin semblent accusés le coup physiquement et ont laissé les Parisiens s'installer dans leur moitié de terrain et surtout multiplier les passes. Les Turinois doivent faire le dos rond et attendre de récupérer des forces.

21:28 - Alex Sandro juste de la tête Côté gauche, Mbappé fixe Cuadrado devant lui et adresse un centre de l'extérieur du droit dans la surface. Soler est visé mais c'est Alex Sandro qui place sa tête pour dégager son camp.

21:26 - Miretti en met trop Le coup franc obtenu à près de 30 mètres est joué court par Locatelli pour Miretti à sa droite. Le meneur de la Juventus veut donner à Cuadrado sur l'aile mais sa passe est trop appuyée et file en touche.

21:24 - Cuadrado s'essaie de loin La Juventus Turin est volontaire mais ne parvient pas à s'approcher du but parisien. Côté droit, Cuadrado crochète Bernat pour rentrer dans le terrain et enroule au premier poteau une frappe sèche. Son ballon passe à côté.

21:22 - Blessé, Ruiz sort Coup dur pour le Paris Saint-Germain qui voit Fabian Ruiz sortir sur blessure. L'ancien de Naples semblait hésitant sur ses appuis depuis le début de la rencontre et est finalement escorté vers le banc. Renato Sanches entre en jeu à sa place.

21:21 - Un but à chaque match Avec le but encaissé à cause de Mbappé, la Juventus Turin a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 6 matches cette saison en Ligue des Champions. A l'inverse, le PSG a lui marqué à chacune de ses sorties.

21:18 - Locatelli frôle la lucarne A la lisière de la surface parisienne, légèrement décalé sur la gauche, Locatelli ne se pose aucune question et enroule une frappe du droit. Son ballon est bien brossé à l'opposé mais manque un peu d'effet pour accrocher la lucarne de Donnarumma. Nouvel avertissement sur le but parisien.

21:15 - Gatti prend un jaune Mystifié par Mbappé à l'origine du but, Gatti s'est vu adresser un avertissement pour avoir accroché le short de l'attaquant parisien.

21:14 - Mbappé met à terre la Juventus Turin avec un but de classe (0-1) Kylian Mbappe ouvre la marque pour le Paris Saint-Germain à la 13e minute dans cette 1e mi-temps. Ce Juventus - PSG est désormais lancé : le score passe à 0 à 1 au Allianz Stadium ! Au milieu, Rabiot subit le pressing de Messi et Vitinha et perd le ballon. Verratti transmet tout de suite à l'Argentin qui ouvre à gauche à ras de terre sur Mbappé. L'ancien Monégasque dépose sur son premier pas Gatti, qui pris de vitesse s'accroche au short de son adversaire. D'un crochet intérieur, il évite le tacle désespéré de Locatelli et punit la Juventus d'un intérieur du pied puissant à ras du poteau droit.

21:12 - Paris s'installe Pour la première fois du match, les joueurs du Paris Saint-Germain imposent une longue séquence de passes à leurs adversaires. Si les Turinois sont bien organisés et coulissent justement, Messi prend l'initiative d'ouvrir vers Mbappé devant. Son ballon est pris par Bonucci.

21:09 - La lourde frappe à côté de Locatelli Vitinha est gêné par le pressing haut des Italiens. Le Portugais perd le ballon et la Juventus se projette vite vers l'avant à gauche avec Kostic. L'ailier turinois déborde avant de centrer dans la surface. Là, Vitinha, encore lui, rate son contrôle et offre le ballon à Locatelli. A 20 mètres, le milieu italien décoche un tir puissant mais son extérieur du droit fuit le cadre à droite du but de Donnarumma.

21:08 - Verratti serré de près Les joueurs du Paris Saint-Germain ne peuvent pas se mettre dans le sens du jeu dès qu'ils passent la ligne médiane, à l'image de Verratti qui voit Alex Sandro jaillir dans ses pieds. Le PSG doit repartir de derrière.

21:05 - Marquinhos contre Milik Le gros début de match de la Juventus Turin se confirme. Devant un public venu nombreux et accompagnant chaque chevauchée, Kostic se détache à gauche et remonte la moitié parisienne. Dans une situation de 3 contre 2, le Turinois n'appuie pas assez sa passe pour Milik en tête de surface. Malgré tout, le Polonais est le premier sur le ballon et peut frapper du gauche. Marquinhos le colle et contre.

21:03 - Milik pas trouvé Les Turinois sont parfaitement entrés dans leur match et poussent. Sur le côté gauche, Miretti déborde et centre en retrait à l'entrée de la surface pour Milik. Il faut une anticipation de Marquinhos pour empêcher le Polonais de se mettre en position de frappe.

21:03 - Rabiot manque de finesse La Juventus Turin récupère très haut et Rabiot se projette vers la surface. Le Français veut donner dans la surface sur la droite à Milik mais sa passe est imprécise. Sortie de but pour Donnarumma.

21:01 - Carlos Del Cerro Grande lance la rencontre entre la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain à Turin ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain vient d’être donné par Messi et les Parisiens au Juventus Stadium.

20:58 - Entrée des deux équipes Les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse pour disputer le 6ème et dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions dans le Groupe H. La musique de la compétition retentit alors que Parisiens et Turinois sont alignés devant la tribune officielle.

20:55 - Galtier n'enterre pas la Juventus "C'est beaucoup plus agréable d’être qualifié avant le dernier match. Il y a cet objectif de finir premier (…) Nous avons cette ambition sportive. On en a parlé avec les joueurs, on est concentrés. Les gens peuvent penser que ce sera un match moins accroché. Non, ce ne sera pas le cas. La Juve va tout faire pour se qualifier pour la Ligue Europa. Et c’est un club avec une histoire incroyable avec beaucoup d’orgueil et de fierté. Nous avons le devoir de finir premiers pour attendre un tirage plus clément", a clairement identifié Christophe Galtier, résumant habilement la soirée qui attend "son" Paris Saint-Germain, ce soir à Turin.

20:52 - Cuadrado et la fierté turinoise "On est une grande équipe et on devra aller sur le terrain avec la rage de ne pas avoir obtenu l’objectif en Ligue des Champions. La qualification en Europa League est importante", a tenu à préciser Juan Cuadrado. Le Colombien sera l'un des leaders de la Juventus Turin sur le terrain avec cette volonté de montrer que la Vieille Dame mérite de continuer sa route européenne cette saison.

20:50 - Paris peine à l’extérieur Si le Paris Saint-Germain est toujours invaincu cette saison loin du Parc des Princes, il est loin d'afficher la même réussite, surtout en Ligue des Champions. En effet, les hommes de Christophe Galtier n'ont gagné qu'un seul de sept derniers matches à l'extérieur pour trois nuls et trois défaites.

20:47 - La Juventus décimée Alors que son avenir européen est en jeu ce soir à domicile, la Juventus Turin ne pourra pas (une fois de plus) compter sur le gros de ses forces. En effet, Massimiliano Allegri doit composer avec un groupe privé de Vlahovic, Di Maria, Bremer, Chiesa, Paredes, De Sciglio, McKennie, Danilo (suspendu), Iling-Junior, Kaio Jorge et Aké, sans oublier le champion du monde français Paul Pogba.

20:45 - Un record dont la Juventus se passerait Cette campagne de Ligue des Champions ne s'est pas du tout déroulé comme la Juventus Turin l'aurait imaginée. En cinq matches, la Vieille Dame a été battue à quatre reprises. Jamais dans toute son histoire, elle n'avait subi plus de deux revers depuis l'instauration de la phase de groupes en C1.