"Juventus - PSG : un milieu surprise pour Paris ? Les infos du match"

Juventus - PSG. Toujours invaincu cette saison, le Paris Saint-Germain n'est pas encore assuré de finir premier du Groupe H. Pour s'éviter une mauvaise surprise, il devra battre à Turin, une Juventus remaniée qui joue son avenir européen.

Quand on s'appelle le Paris Saint-Germain, se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions n'est pas un objectif, simplement un minimum, un point de passage obligatoire sur le chemin devant conduire à la finale et à la coupe aux grandes oreilles, la dernière qui se refuse au club. La semaine dernière, les Parisiens ont rempli ce préalable en torpillant le Maccabi Haïfa à domicile (7-2). Un succès large le délestant du poids désagréable de devoir tout jouer lors du dernier match.

Paris verra bien le printemps en C1, reste à savoir face à qui car ces deux matches nuls contre Benfica ont brouillé les cartes et le club portugais lui conteste encore la suprématie du Groupe H. Un point qu'à bien souligner Christophe Galtier. "C'est beaucoup plus agréable d'être qualifié avant le dernier match. Il y a cet objectif de finir premier (…) Nous avons cette ambition sportive. On en a parlé avec les joueurs, on est concentrés. Les gens peuvent penser que ce sera un match moins accroché. Non, ce ne sera pas le cas. Nous avons le devoir de finir premiers pour attendre un tirage plus clément", prévient l'entraîneur parisien.

Seule une victoire permettra aux champions de France d'atteindre son but, alors pas question de se relâcher. Un défaut aperçu récemment et qui n'a pas plus à Galtier. En effet, lors des deux derniers matches, le PSG a certes beaucoup marqué, reprenant ses habitudes de début de saison mais il a affiché une fébrilité nouvelle sur le plan défensif avec 5 buts encaissés, autant que sur les douze matches précédents. "J'étais très agacé à la suite des deux derniers matches. Des positionnements ne sont pas bons, pas respectés. C'est un manque de concentration, un manque d'investissement. Il faut y remédier", a fustigé l'ancien manager de Lille et Nice. Ce dernier a rappelé à l'ordre ses hommes et attend une réaction car il sait qu'en face, l'adversaire ne pardonnera rien, mu par la peur de disparaître des radars européens. "La Juve va tout faire pour se qualifier pour la Ligue Europa. Et c'est un club avec une histoire incroyable avec beaucoup d'orgueil et de fierté", assure Galtier.

Une Juventus Turin décimée

En effet, en s'inclinant la semaine dernière sur la pelouse du Benfica Lisbonne, la Juventus Turin a dit adieu aux huitièmes de finale de la C1 et se retrouve à égalité avec le Maccabi Haïfa. Aussi, son avenir européen n'a rien de certain. Un comble pour une équipe habituée aux sommets. "Un match étrange" selon les mots de Massimiliano Allegri, "parce que nous ne nous battons pas pour passer le tour mais nous devons penser à la Ligue Europa." Une maigre consolation mais l'unique horizon européen restant à une Juventus qui a dramatiquement besoin des recettes continentales pour éviter une crise profonde tant sportivement qu'économiquement.

Face au Paris Saint-Germain, il sera donc question d'orgueil. "On est une grande équipe et on devra aller sur le terrain avec la rage de ne pas avoir obtenu l'objectif en Ligue des Champions. La qualification en Europa League est importante", insiste Cuadrado. Cette rage dont parle le Colombien ne sera pas de trop face à un adversaire supérieur, d'autant que les Turinois seront affaiblis. Cette semaine, alors qu'il était attendu, Paul Pogba a rechuté de sa blessure et est venu allonger la liste des absents. Ainsi, Allegri devra faire sans le champion du monde français mais aussi Vlahovic, Di Maria, Bremer, Chiesa, Paredes, De Sciglio, McKennie, Danilo (suspendu), Iling-Junior, Kaio Jorge et Aké. Autant de joueurs qui pourraient prétendre à une place de titulaire et qui vont obliger le technicien italien a lancé des jeunes avec cette question de savoir si son équipe revisitée aura assez de talent et de moelle pour résister aux assauts des Messi, Mbappé et consort. Aux Parisiens de ne pas trébucher.

Le 6ème et dernier match du Groupe H de Ligue des Champions entre la Juventus Turin et le Paris saint-Germain aura lieu à partir de 21h, au Juventus Stadium.

Le match du Groupe H de Ligue des Champions entre la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain sera retransmis en direct sur Canal+ et RMC Sport 1.

La rencontre entre le Paris Saint-Germain emmené par Christophe Galtier et la Juventus Turin de Massimiliano Allegri sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal et RMC Sport.

Juventus Turin : Szczesny – Rugani, Bonucci ©, Sandro – Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic – Milik, Kean.

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos ©, Nuno Mendes – Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé.