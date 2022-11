Ligue Europa : heure, chaîne... Le programme TV

Derniers matchs de la phase de groupes de la Ligue Europa ce jeudi 3 novembre, voici le programme complet.

Trois clubs français sont engagés dans cette dernière journée de la Ligue Europa avec trois ambitions différentes. Si Rennes est déjà qualifié et vise "seulement la première place", Nantes et Monaco peuvent encore terminer à la 2e place et disputer un seizième de finale face à un reversé de Ligue des champions. Le programme TV :