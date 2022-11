"Lorient - PSG : Neymar et Danilo donnent une victoire étriquée en Bretagne, le résumé du match"

Lorient - PSG. Le PSG s'impose sur la pelouse de Lorient ce dimanche 6 novembre à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1. Neymar et Danilo ont été les buteurs parisiens. Terem Moffi avait donné l'égalisation aux Merlus.

15:10 - Le résumé du match Le PSG se sort du piège lorientais après une rencontre très animée (2-1). Les hommes de Christophe Galtier se sont fait bougés en début de rencontre. Les premières minutes ont été dominées par les Lorientais mais une erreur a permis aux Parisiens de calmer les ardeurs des joueurs de Régis Le Bris. Yvon Mvogo prend un peu trop de temps pour dégager et Neymar le contre. Hakimi récupère et retrouve le Brésilien qui ajuste les défenseurs lorientais présents sur la ligne (9e). Sur cette action, le portier suisse du FC Lorient percute Bonke Innocent et va devoir céder sa place dans la foulée à deux semaines du début de la Coupe du monde. Vito Mannone le remplace et va avoir du boulot dans ce premier acte. Le gardien italien repousse les tentatives de Mbappé, Ekitike ou encore Ramos pour laisser son équipe dans le match. Les Merlus ont, par ailleurs, bien fini la première période. Et les hommes de Régis Le Bris vont se servir de cette bonne fin de mi-temps pour commencer la seconde sur le même rythme. Et cette domination va porter ses fruits car Terem Moffi va remettre les siens à hauteur à l'issue d'une combinaison magnifique (53e). Le Nigérian aurait même pu donner l'avantage aux siens dans la foulée mais la barre sauve Donnarumma (56e). Après ce grand frisson, les Parisiens ont repris le contrôle du jeu sans, pour autant, se créer beaucoup d'occasion. Vito Mannone a vécu une seconde période plutôt tranquille mais va être surpris par un coup de tête de Danilo sur un corner de Neymar (81e). La réaction des Merlus n'aura ensuite pas eu lieu et les Parisiens vont prendre trois points. Au classement, le PSG reprend cinq longueurs d'avance sur son dauphin lensois. Les Merlus restent 4es et sont toujours à égalité de points avec Rennes, 3e avant le match des Bretons ce dimanche sur la pelouse de Lille.

15:00 - "Il nous a manqué un petit truc", regrette Le Goff Le latéral lorientais est revenu sur ce Lorient - PSG après la défaite des Merlus et n'a pas caché sa déception : "En première période on a souffert on voulait les attendre pour ne pas laisser d'espaces. Il y a la sortie de notre gardien et d'autres faits de jeu qui font mal. En deuxième période on aurait pu accrocher quelque chose. On est sur une série négative donc on reste déçus mais il nous a manqué un petit truc."

14:55 - "C'était un match très serré", avoue Neymar Après ce Lorient - PSG, Neymar est revenu sur la rencontre et en a dis plus sur son état personnel à deux semaines du début de la Coupe du monde 2022 : "C'était un match très serré, intense. Je me sens très très bien et j'ai d'excellentes sensations, cela me rend heureux."

14:53 - C'est terminé entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain (1-2) La supériorité du Paris Saint-Germain se retrouve dans les chiffres : à l’issue de cette confrontation, la possession de balle s’affiche indiscutablement en sa faveur (58% contre 42% pour le FC Lorient). Les Parisiens se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour FC Lorient, et remportent donc logiquement ce match (1-2).

14:50 - Trois minutes de plus Trois minutes supplémentaires vont être jouées dans ce Lorient - PSG. C'est le temps qu'il reste aux Lorientais pour accrocher un point.

14:49 - Le Fée s'essaye sur coup franc Sur un coup franc qu'il a lui même obtenu, Enzo Le Fée tente sa chance directement mais sa frappe n'attrape pas le cadre de Donnarumma.

14:46 - Mbappé est rentré aux vestiaires Petite inquiétude autour de Kylian Mbappé. L'international français est rentré aux vestiaires après sa sortie et semble souffrir légèrement des adducteurs. L'ancien Monégasque avait tout de même le sourire.

14:44 - Du changement de part et d'autre Il y a du changement dans ce Lorient - PSG. Kylian Mbappé et Danilo sortent et sont remplacés par Pablo Sarabia et Nordi Mukiele. Du côté lorientais, Ibrahima Koné rentre en jeu et remplace Bonke Innocent.

14:42 - Danilo de la tête Sur un corner parfaitement tiré par Neymar, Danilo reprend parfaitement de la tête en s'imposant devant Dango Ouattara.

14:41 - Nouveau but signé Danilo Pereira au Stade du Moustoir (1-2) ! Le Paris Saint-Germain reprend l'avantage ! C'est Danilo Pereira qui parvient à remettre ses coéquipiers sur les bons rails à la 81e minute de jeu. Le score passe à 1 à 2 dans cette 2e mi-temps au Stade du Moustoir.

14:38 - Hakimi est averti Achraf Hakimi prend un carton jaune dans ce Lorient - PSG après une faute sur Aouchiche qui a coupé un contre.

14:36 - Carlos Soler et Bernat rentrent Double changement également pour Galtier dans ce Lorient - PSG. Carlos Soler et Juan Bernat remplacent Hugo Ekitike et Nuno Mendes pour le dernier quart d'heure.

14:32 - Double changement pour Lorient Régis Le Bris procède à ses deux premiers changements dans ce Lorient - PSG. Adil Aouchiche et Stéphane Diarra rentrent et remplacent Julien Ponceau et Théo Le Bris.

14:31 - Marquinhos repousse le centre Après un superbe travail de Le Fée sur le côté gauche, le milieu des Merlus centre mais Marquinhos veille au grain et repousse le danger dans ce Lorient - PSG.

14:28 - Le coup de tête de Ramos Sergio Ramos prend le meilleur sur ce corner mais le défenseur espagnol ne trouve pas le cadre avec sa tête.

14:26 - Un premier changement Christophe Galtier est le premier à procéder à un changement dans ce Lorient - PSG. Renato Sanches remplace Vitinha pour les 25 dernières minutes.

14:24 - Bonke Innocent prend un jaune Le premier carton jaune de ce Lorient - PSG est distribué par Benoît Bastien. L'arbitre averti le milieu lorientais après une faute sur Neymar.

14:23 - Paris met de nouveau la pression Les Parisiens mettent de nouveau la pression dans ce Lorient - PSG. Le but de Terem Moffi semble les avoir boostés un peu plus après une grosse domination des Merlus.

14:19 - Mbappé s'essaye L'international français prend sa chance depuis l'angle gauche de la surface de réparation mais Mannone se saisit sans difficulté du ballon. L'heure de jeu est atteinte dans ce Lorient - PSG.

14:17 - La barre pour Moffi Quelle occasion pour Moffi dans ce Lorient - PSG. Sur un bon ballon en retrait, l'attaquant des Merlus reprend du plat du pied mais la barre repousse le tir du Nigérian.

14:14 - Quelle combinaison lorientaise Le but de Terem Moffi dans ce Lorient - PSG conclut une combinaison exceptionnelle. Moffi s'efface pour Le Fée qui lui remet en profondeur. Le Nigérian allume Donnarumma et ne lui laisse aucune chance.

14:13 - But : le FC Lorient recolle au score (1-1) ! Egalisation à la 53e minute de jeu au Stade du Moustoir ! Terem Moffi remet son équipe dans le match dans cette 2e mi-temps face au Paris Saint-Germain. Le score est de 1 partout dans cette rencontre !

14:10 - Belle couverture d'Hakimi Après un contrôle orienté de Le Fée, le milieu lorientais progresse et tente de lancer Moffi mais l'attaquant du Nigéria ne pourra pas toucher le ballon car Hakimi couvrait.