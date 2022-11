"Lorient - PSG : les Parisiens privés d'une star... Les infos du match"

Lorient - PSG. Découvrez toutes les infos de ce choc de la 14e journée de Ligue 1 entre le leader parisien et le quatrième. Le match se joue ce dimanche 6 novembre à 13h.

C'est incontestablement la grande surprise de cette première partie de Championnat. Les Lorientais de Régis Le Bris sont quatrièmes de Ligue 1 après 13 journées et jouent un football attrayant porté vers l'avant. Cette méthode de jeu porte ses fruits car les Merlus sont à trois points de la deuxième place alors qu'ils luttent habituellement pour le maintien. Malgré tout, les dernières sorties des Merlus ont été décevantes avec une série de trois matchs sans succès. "C'est un choc dans la mesure où on rencontre un adversaire d'un calibre exceptionnel. Avec des joueurs d'un niveau incroyable. Ça crée pour le public lorientais, pour les médias qui observent le club, et pour les joueurs, je dirais même le staff, un engouement forcément très important", a avoué le coach des Bretons.

De son côté, le PSG est, sans grande surprise, leader de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier n'ont toujours pas perdu en Championnat et possèdent cinq points d'avance sur leur dauphin lorientais avant le début de cette 14e journée. Malgré cette domination, les Parisiens ont connu une mésaventure cette semaine en Ligue des champions puisqu'ils ont terminé deuxièmes de leur groupe malgré un succès à Turin (2-1). Pour ce déplacement en Bretagne, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur Lionel Messi. "Je dis à mes joueurs de rester concentrés. Si un joueur me dit qu'il ne veut pas jouer, il ne joue pas. Cela va profiter aussi à quelqu'un d'autre", a expliqué l'entraineur parisien à deux semaines du début de la Coupe du monde 2022.

A quelle heure débute le match Lorient - PSG ?

Le match Lorient - PSG débutera à 13h ce dimanche 6 novembre. Il se déroulera au stade Yves-Allainmat de Lorient.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lorient - PSG ?

C'est PrimeVideo qui diffusera ce Lorient - PSG. La rencontre sera arbitrée par Benoït Bastien.

Quelle diffusion streaming pour le match Lorient - PSG ?

La plateforme digitale d'Amazon, PrimeVideo, sera la seule diffusion streaming de ce Lorient - PSG. Il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1 pour pouvoir regarder le match.

Quelles compositions probables pour Lorient - PSG ?

Régis Le Bris devrait pouvoir compter sur un retour de poids pour ce Lorient - PSG puisque Terem Moffi devrait faire son retour sur les pelouses de Ligue 1 après deux semaines d'absence. Le meilleur buteur des Merlus pourraient commencer le match. En revanche, l'ancien Marseillais Laurent Abergel devrait encore être absent après sa fracture de l'avant bras face à Brest le 9 octobre dernier. Voici le onze probable des Lorientais : Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Innocent, Le Fée - Ouattara, Ponceau, Le Bris - Moffi.

Pour Christophe Galtier, les blessures sont plus nombreuses. En effet, Lionel Messi, Fabian Ruiz, Presnel Kimpembe ainsi que Keylor Navas ne devraient pas faire le déplacement en Bretagne. Voici le onze de départ probable des Parisiens : Donnarumma - Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Nuno Mendes - Renato Sanches, Verratti, Vitinha - Neymar - Sarabia, Mbappé.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lorient - PSG ?

Le PSG reste le grand favori de ce match sur les sites de paris sportifs. Sur Parionssport, les hommes de Galtier sont à 1,30, le nul à 6 et la victoire lorientaise à 9. Sur Betclic aussi les Parisiens sont à 1,30 mais le nul est à 5,95 et les Bretons sont à 8,30.