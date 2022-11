"Reims - Nantes : les deux équipes vont-elles se contenter d'un nul ?"

Ruddy Buquet vient d'accorder un 5e coup franc en faveur du FC Nantes. Les Nantais sont néanmoins menés sur le plan des coups de pied arrêtés, les Rémois comptant au total 3 coups francs de plus depuis le début du match. Le score est toujours de 0-0 dans ce match.

16:05 - Un coup franc va permettre au FC Nantes de se donner de l'air

L'arbitre siffle un coup franc salvateur en faveur des Nantais qui se trouvaient acculés à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le Stade Reims inscrire un but à l'issue de cette phase de jeu. Ce coup franc va être tiré dans quelques instants.