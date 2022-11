"Toulouse - Monaco : l'AS Monaco s'approche de la victoire , le match en direct"

Un joueur du Toulouse FC est pris au piège du hors-jeu et permet à ses adversaires de se dégager. Nous jouons la 62e minute de jeu dans cette partie.

Benoit Millot signale un 10e coup franc en faveur du Toulouse FC. Le cumul des stats concernant les coups francs est d'ailleurs à l'avantage des Toulousains, malgré le tableau d'affichage, avec 5 coups de pied arrêtés de plus que les Monégasques. Le score est toujours de 0-2 au Stadium de Toulouse.

16:15 - Breel Embolo double la mise pour l'AS Monaco (0-2) !

Breel Embolo inscrit un deuxième but pour l'AS Monaco, qui double donc la mise à la 60e minute dans cette 2e mi-temps, au Stadium de Toulouse. Les Toulousains n'ont plus d'autre choix que de réagir et vite !