"Lille - Rennes : les deux équipes finissent dos à dos, ce qu'il faut retenir"

Le score final est de parité (1-1) entre le Lille OSC et Stade Rennais , mais les Lillois pouvaient espérer mieux au regard des statistiques. Le Lille OSC en effet l’avantage en termes de possession de balle (58%-42%) mais a aussi cadré plus de tirs que ses adversaires (8 contre 3). Cela n’aura pas suffi pour faire la différence dans ce match de Ligue 1 .

Johan Hamel signale un 10e coup franc en faveur du Stade Rennais. Les Rennais sont néanmoins menés sur le plan des coups de pied arrêtés, les Lillois comptant au total 5 coups francs de plus depuis le coup d'envoi. Le score est toujours de 1-1 à la 90e minute.

Le jeu est arrêté à Lille : Johan Hamel hésite à signaler un carton rouge pour le Stade Rennais et fait appel à la VAR.

Le Stade Rennais bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de porter le danger et d'inscrire un point dans cette 2e mi-temps. Une occasion très intéressante alors que nous en somme à la 88e minute de ce match et qu'il s'agit toujours d'un match nul à ce stade.

Alors que Johan Hamel a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour le Lille OSC : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé. Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

18:48 - But en suspens au Stade Pierre Mauroy

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Johan Hamel a un doute sur la dernière action et fait appel à la VAR.