"DIRECT. OM - OL : suivez le match en live"

OM - OL. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez en direct le choc de la 14e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, ce dimanche soir depuis le stade Vélodrome.

21:02 - Corner en faveur de l'OM Sur un centre venu de la droite, Malo Gusto parvient à dévier le ballon en corner devant Nuno Tavares. Veretout le frappe en force à ras de terre devant la surface mais Cengiz Ünder n'y croit pas alors qu'il semblait avoir le temps de frapper... la défense de l'OL dégage le cuir au loin !

20:59 - Grosse frayeur pour l'OL Quelle situation chaude devant le but de Lyon ! Sur un bon contre emmené par Tavares, ce dernier lance Harit dans la surface qui parvient à centrer fort devant le but. À deux mètres de la ligne de but, Alexis Sanchez pense reprendre mais Tagliafico réalise un retour superbe pour dégager le ballon en catastrophe. Quel geste défensif !

20:57 - Le bon centre de Tavares Le latéral gauche de l'OM Nuno Tavares est bien trouvé sur son côté après un renversement de jeu. Le Portugais peut centrer après un bon contrôle mais la défense lyonnaise parvient à écarter le danger sans trembler.

20:54 - Lyon a du répondant Les Lyonnais répondent présents après cinq premières minutes un peu plus difficiles, même si ça n'a pas encore débouché sur une situation intéressante en faveur de l'OL.

20:51 - L'OM démarre fort Comme souvent cette saison sous Igor Tudor, l'OM a démarré fort cette rencontre face à l'OL. Une touche rapidement jouée sur la droite débouche sur un centre en retrait de Clauss mais la défense de l'OL écarte le danger sur ce coup-là.

20:48 - Première frappe de Sanchez Alexis Sanchez parvient à contrôler de la poitrine avant de se retourner à l'angle de la surface, sur le côté droit de la pelouse. L'attaquant chilien enchaîne d'une frappe en demi-volée mais c'est contré par un joueur lyonnais.

20:45 - Francois Letexier lance le match OM - Lyon ! Le match débute à Marseille, où Francois Letexier siffle le coup d’envoi de OM - Lyon.

20:42 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'OM et de l'OL pénètrent sur la pelouse du stade Orange Vélodrome dans une très, très belle ambiance ! Le coup d'envoi de ce dernier match de la 14e journée de Ligue 1 sera donné dans quelques instants par l'arbitre français M. Letexier.

20:38 - L'avertissement des supporters de l'OM aux joueurs Très déçus par les dernières performances de l'Olympique de Marseille, et certainement par l'élimination de toutes compétitions européennes, les supporters de l'OM ont déployé une banderole au message très clair dans le virage nord du Stade Vélodrome: "Octobre était décisif, vous l'avez rendu catastrophique! Tous coupables! Victoire obligatoire". Marseille reste sur une défaite en Ligue des champions contre Tottenham mardi et sur deux défaites de suite en Ligue 1.

20:32 - Chaude ambiance au Vélodrome avant OM-OL Les supporters marseillais sont évidemment très nombreux et très chauds avant ce dernier match de la 14e journée de Ligue 1 et ce choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Ils sont venus très tôt devant l'enceinte phocéenne pour mettre l'ambiance et s'échauffer, d'une certaine façon, avant cette affiche de notre championnat toujours très attendue par les deux camps ces dernières saisons.

20:26 - Une seule victoire de l'OM en 15 matchs L'Olympique de Marseille n’a gagné qu’un seul de ses 15 derniers matchs de Ligue 1 contre l'OL, pour six matchs nuls et huit défaites. C’était le 10 novembre 2019, au Vélodrome (2-1). Dimitri Payet avait réussi le doublé pour l'OM, alors que Moussa Dembélé avait réduit le score en seconde période coté lyonnais. Le meneur de jeu marseillais commencera l'Olympico de ce soir sur le banc, tandis que l'attaquant lyonnais est lui titulaire.

20:20 - Lyon invaincu contre l'OM depuis 4 matchs L'Olympique lyonnais reste sur une bonne série face à l'Olympique de Marseille ces dernières saisons en Ligue 1. L'OL n'a ainsi pas perdu lors des quatre derniers matchs face à l'OM et reste même sur deux succès la saison dernière. Lyon s'était imposé au Vélodrome (0-3) lors de la 35e journée et avait battu l'OM au Groupama Stadium (2-1). La dernière victoire marseillaise face à l'OL remonte à la 13e journée de Ligue 1 de la saison 2019-2020 (2-1).

20:12 - OL: Blanc change ses plans Du côté de l'Olympique lyonnais, Laurent Blanc a choisi de mettre de côté le 3-5-2, mis en place depuis son arrivée à Lyon, pour organiser son équipe en 4-3-1-2, avec Houssem Aouar, grand gagnant de l'arrivée de l'ancien entraîneur du PSG, une nouvelle fois aligné en soutien des deux attaquants, Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé. Diomandé fait les frais de ce choix et débute sur le banc. La composition de l'OL: Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, T. Mendes - Aouar - Lacazette, M. Dembélé.

20:05 - OM: Ünder préféré à Guendouzi L'entraîneur de Marseille, Igor Tudor, a décidé d'effectuer un changement majeur par rapport aux derniers matchs importants de l'OM, en Ligue des champions comme en Ligue 1. Dimitri Payet est ainsi à nouveau remplaçant, mais Matteo Guendouzi est lui remplaçant. Ünder accompagne Harit en soutien d'Alexis Sanchez. La composition de l'OM: P. Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss, Rongier, Veretout, N. Tavares - Ünder, Harit - A. Sanchez.

19:58 - Laurent Blanc a redressé l'OL De son côté, l'Olympique lyonnais a redressé la barre depuis la nomination de Laurent Blanc sur le banc rhodanien. Si tout n'est pas encore parfait dans le jeu, les Lyonnais restent sur deux victoires consécutives en Ligue 1 après avoir battu Montpellier (1-2) et Lille (1-0). L'ancien entraîneur du PSG pourra évidemment travailler avec son groupe plus en profondeur durant la pause due à la Coupe du monde au Qatar, mais il a déjà réussi à remobiliser des joueurs qui faisaient peine à voir durant la fin de l'ère Peter Bosz. Un bon résultat au Vélodrome ce dimanche soir viendrait valider cette embellie.

19:52 - La crise guette à l'OM L'Olympique de Marseille pourra-t-il réagir après la désillusion subie face à Tottenham mardi en Ligue des champions ? Éliminé de toutes compétitions européennes après sa défaite contre le club anglais (1-2), l'OM est en plus dans une très mauvaise passe en Ligue 1, avec quatre matchs sans victoire (dont trois défaites) et pointe maintenant à la cinquième place du classement en Ligue 1. Avant de se déplacer à Monaco lors de la dernière journée avant la Coupe du monde au Qatar, l'OM se doit de réagir ce dimanche contre l'OL pour ne pas s'enfoncer dans la crise.