"OM - OL : Marseille s'offre l'Olympico face à Lyon, le résumé du match"

OM - OL. L'Olympique de Marseille s'est imposé face à l'Olympique lyonnais dans l'Olympico (1-0), dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1 au Vélodrome. Samuel Gigot a inscrit le seul but de la rencontre avant la mi-temps. Découvrez le résumé du match.

23:09 - Le résumé du match: l'OM s'impose en souffrant contre l'OL Après quatre matches sans gagner en Ligue 1 (trois défaites pour un match nul), l'Olympique de Marseille a retrouvé le goût de la victoire ce dimanche soir lors de la 14e journée de Ligue 1 en venant à bout de l'OL (1-0). L'OM n'a pourtant pas été impressionnant face aux Lyonnais, mais à l'inverse de la rencontre contre Tottenham mardi soir (1-2), les Marseillais ont su tenir et faire le dos rond pour remporter un précieux succès. Alexis Sanchez a eu la première occasion du match, mais a été devancé par Nicolas Tagliafico pour reprendre un centre d'Amine Harit à deux mètres du but (13e). Le défenseur argentin, impérial, a ensuite gêné Jonathan Clauss, qui s'apprêtait à reprendre victorieusement un centre de Nuno Tavares (20e). L'OM a ensuite baissé de pied, sans être inquiété, avant de prendre l'avantage grâce à Samuel Gigot, plus prompt que Moussa Dembélé sur un corner (1-0, 43e). Peu dangereux en première période, l'OL n'a pas été beaucoup plus inquiétant sur le plan offensif en deuxième période, malgré les changements effectués assez tôt dans le match par Laurent Blanc. Ce sont même les Marseillais qui ont eu les meilleurs occasions en toute fin de match, par Sanchez (87e) et Guendouzi (88e). Il faut attendre le temps additionnel pour voir Lacazette (89e), Cherki (90e+2) et Tagliafico (90e+5) faire frissonner Pau Lopez et l'Olympique de Marseille. Avec ce succès précieux, l'OM remonte à un point de Rennes et du podium, devant Monaco et Lorient. Lyon reste bloqué à la 8e place, à sept points de son adversaire du soir après 14 journées de Ligue 1 disputées cette saison.

22:57 - OM-Harit: "Je pense que c'est mérité" Le milieu de terrain de l'OM Amine Harit était satisfait du succès de son équipe face à Lyon (1-0), ce dimanche soir lors de la 14e journée de Ligue 1: "On savait que ça n'allait pas être un match facile, surtout après la grosse débauche d'énergie de mardi soir, c'était dur de devoir enchaîner par un match très difficile face à une très bonne équipe de Lyon qui était sur une bonne dynamique, a-t-il expliqué au micro d'Amazon Prime Video. Je pense que c'est mérité, sur les derniers matchs de Ligue 1 on n'a pas eu énormément de chance, c'est une petite récompense pour le groupe. C'était important de ne pas laisser filer des points ce soir. On savait l'enjeu qu'il y avait de recoller au podium et se remettre dans la course aux premières places. Ce soir, c'est chose faite et avec la manière."

22:51 - OL-Reine-Adelaïde: "Très déçus" Le milieu de terrain de l'OL Jeff Reine-Adelaïde n'a pas caché sa déception au micro de Prime Video, à la fin de la rencontre entre l'OM et l'OL (1-0): "On est très déçus. En première mi-temps, on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on voulait mettre. En deuxième mi-temps, on avait de meilleures intentions et on a eu de meilleures occasions. C'est vraiment la première période qui nous fait perdre ce match aujourd'hui. On savait qu'ils allaient venir avec beaucoup d'intensité. On devait répondre présent mais on n'a pas su le faire en première mi-temps. On doit continuer à bosser pour remporter le dernier match avant la trêve (contre Nice, vendredi prochain, ndlr)."

22:45 - L'OM remonte à la 4e place Avec ce succès devant l'Olympique lyonnais (1-0), l'OM met fin à sa série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1 et remonte à la 4e place du classement après cette 14e journée. Marseille est à un point de Rennes (3e) et à six points de Lens (2e). De son côté, l'OL reste englué à la 8e place, à 7 points de Marseille.

22:41 - C'est terminé entre l'Olympique Marseille et l'Olympique Lyonnais (1-0) L'Olympique Lyonnais a été en panne de réalisme : à l’issue de cette partie, la possession de balle s’établit légèrement à l’avantage des Lyonnais (47%-53%), qui se sont d'ailleurs créés plus d'occasions sérieuses, avec 4 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés, mais c’est l'Olympique Marseille qui a su faire la différence au score (1-0).

22:39 - Corner pour Lyon, Lopes est monté L'Olympique lyonnais se procure un corner dans ce temps additionnel et Anthony Lopes est monté dans la surface pour tenter de faire la décision, alors qu'il reste encore deux minutes à jouer. Mais Tagliafico ne cadre pas sa tête !

22:36 - Cherki frappe juste à côté Rayan Cherki décide de tenter sa chance après un bon contrôle au milieu du terrain. Le ballon part bien mais passe juste à côté du but gardé par Pau Lopez !

22:34 - Six minutes de temps additionnel M. Letexier a accordé six minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre l'OM et l'OL. Il y a effectivement eu beaucoup d'arrêts de jeu.

22:33 - OM: Tudor fait deux changements Igor Tudor effectue deux changements au début du temps additionnel. Isaak Touré et Gerson entrent en jeu respectivement à la place de Nuno Tavares et d'Alexis Sanchez.

22:32 - Lopes met en échec Guendouzi Mattéo Guendouzi parvient à accélérer plein axe et transperce le milieu lyonnais. Il s'appuie sur Alexis Sanchez qui réalise une bonne remise mais le milieu de terrain de l'OM ne parvient pas à tromper Lopes, auteur d'une superbe sortie devant lui.

22:30 - La tête d'Alexis Sanchez pour l'OM Dimitri Payet réalise un superbe geste technique pour servir Clauss dans la profondeur sur la droite. Le latéral français parvient à centrer pour Alexis Sanchez mais le Chilien ne parvient pas à cadrer sa tête puissante ! Il s'en veut...

22:27 - OM: Payet fait son entrée Jordan Veretout semble touché derrière la cuisse et a demandé à sortir. Igor Tudor décide de faire entrer Dimitri Payet à sa place, pour le plus grand plaisir du Vélodrome.

22:23 - L'OL va pousser dans cette fin de match Les Lyonnais vont se jeter à l'attaque dans cette fin de match et occupent déjà la moitié de terrain de l'OM alors qu'il reste encore dix minutes à jouer. Les Marseillais ont décidé de tenter de tenir ce résultat.

22:20 - OL: Blanc fait deux changements Laurent Blanc effectue deux changements d'un coup à nouveau. Tetê et Cherki entrent en jeu à la place respectivement de Caqueret et de Lepenant. Deux choix offensifs de la part du coach de l'OL pour ce dernier quart d'heure.

22:18 - L'OM se procure un corner L'Olympique de Marseille se procure un corner à l'orée du dernier quart d'heure sur le côté gauche. Jordan Veretout centre... trop fort et envoie le ballon directement en sortie de but de l'autre côté.

22:15 - Belle sortie de Lopes Sur un bon centre travaillé de Nuno Tavares, Anthony Lopes sort loin de sa ligne de but pour se saisir du ballon juste devant Harit. Superbe de la part du portier de l'OL, qui assurer en plus la relance derrière.

22:12 - OL: Boateng, blessé, est remplacé Jerome Boateng, qui semble boiter, quitte la pelouse du Vélodrome et est remplacé par Diomandé dans la défense centrale de l'OL, pour les 20 dernières minutes de la rencontre.

22:10 - Laurent Blanc en veut plus L'entraîneur de l'Olympique lyonnais Laurent Blanc semble frustré de la prestation de ses joueurs pour le moment et en demande plus à son équipe, qui a du mal à se projeter rapidement vers l'avant.

22:06 - La frappe de Toko Ekambi pour l'OL Karl Toko Ekambi se retrouve dans une bonne position dans la surface de l'OM et déclenche une frappe puissante mais le gardien de l'OM, Pau Lopez, détourne sur sa droite. Bonne opportunité gâchée pour l'OL.

22:03 - OM: Gigot et Ünder remplacés Samuel Gigot a essayé mais il ne peut pas continuer et semble avoir du mal à voir correctement. Le défenseur de l'OM, unique buteur du soir jusqu'ici, est remplacé par Kolasinac. Mattéo Guendouzi entre également en jeu, à la place de Cengiz Ünder.

21:59 - Le jeu reprend, l'OM est à dix M. Letexier a relancé le jeu au Vélodrome entre Marseille et Lyon, tandis que l'OM est à dix contre onze puisque Samuel Gigot se fait poser un bandage sur la tête pour le moment.

21:58 - Le jeu à nouveau arrêté au Vélodrome M. Letexier a de nouveau arrêté le jeu au stade Vélodrome entre l'OM et l'OL. Samuel Gigot et Jordan Veretout, encore lui, se sont percuté tête contre tête et les deux joueurs saignent.

21:55 - Le jeu reprend au Vélodrome M. Letexier a décidé de ne pas sanctionner le joueur lyonnais coupable de la grosse semelle sur Jordan Veretout, bien marqué au niveau du mollet. Le jeu reprend entre l'OM et l'OL au Vélodrome.

21:53 - Veretout reste au sol à nouveau Jordan Veretout reste au sol après avoir pris une semelle de façon involontaire d'un défenseur lyonnais qui voulait dégager le ballon. M. Letexier arrête le jeu pour que le milieu marseillais se fasse soigner, alors qu'il a la chaussette déchirée.