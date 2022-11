"Rennes - Toulouse : le Stade Rennais prend l'avantage, le match en direct"

SRFC - TFC. Les Rennais font la course en tête, à Rennes, dans ce match de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le Toulouse FC, grâce à un but inscrit à la 25e minute de jeu. La suite du match en direct.

21:29 - Willy Delajod siffle un coup franc contre le Toulouse FC L'arbitre vient d'accorder un 4e coup franc en faveur du Stade Rennais. Les Rennais sont néanmoins menés sur le plan des coups de pied arrêtés, les Toulousains comptant au total 6 coups francs depuis le début du match. Le score est toujours de 1-0 à Rennes 21:27 - Corner pour le Stade Rennais Le Stade Rennais se crée une occasion intéressante d'accroître son avantage au score (1-0) en obtenant à l'instant son 2e corner du match, qui va être frappé dans quelques instants.

Découvrir l'offre 21:27 - Corner en faveur du Stade Rennais Le Stade Rennais décroche son 2e corner dans cette partie. L’opportunité de faire le break (1-0) alors que nous en sommes à la 28e minute à Rennes ? 21:27 - Tentative avortée pour le Toulouse FC La tentative du Toulouse FC est manquée de peu alors que nous atteignons la 27e minute de la rencontre. 21:27 - Tir cadré pour le Stade Rennais Le Stade Rennais croit trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne fait pas mouche. 21:25 - Coup franc pour le Toulouse FC Le Toulouse FC bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter de nouveau le danger et de revenir au tableau d'affichage dans cette 1e mi-temps. Nous atteignons la 26e minute de jeu au Roazhon Park. 21:24 - Occasion pour le Stade Rennais Le Stade Rennais se procure une belle opportunité de faire évoluer le tableau d'affichage alors que les deux formations en sont à la 25e minute dans cette 1e mi-temps. 21:24 - Premier but de Benjamin Bourigeaud pour le Stade Rennais (1-0) ! Le Stade Rennais ouvre le score à la 25e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Et c'est Benjamin Bourigeaud qui lance les hostilités ! Nous en sommes à 1 à 0 au Roazhon Park. 21:23 - Coup franc en faveur du Toulouse FC L'arbitre siffle un coup franc salvateur en faveur des Toulousains qui se trouvaient assiégés juste devant leurs buts et pouvaient voir le Stade Rennais inscrire un but à l'issue de cette action. Ce coup franc va être frappé dans quelques instants. 21:20 - Hors-jeu sifflé contre le Toulouse FC Willy Delajod mentionne un hors-jeu contre le Toulouse FC, dont l'un des joueurs était en position illicite. Nous en sommes à 1 hors-jeux pour le Stade Rennais et 2 hors-jeux pour le Toulouse FC. 21:15 - Le Toulouse FC obtient un très bon coup franc ! Voilà un coup franc très dangereux pour les Rennais alors que le score est toujours nul ! Willy Delajod a sifflé ce 2e coup de pied arrêté en faveur du Toulouse FC dans les 30 derniers mètres. Nous atteignons la 15e minute de jeu au Roazhon Park. 21:06 - Hors-jeu sifflé contre le Stade Rennais Un joueur du Stade Rennais est signalé hors-jeu et permet à ses adversaires de se dégager. Nous disputons la 7e minute de jeu dans cette partie. 21:05 - Willy Delajod siffle un coup franc contre le Stade Rennais Willy Delajod vient d'accorder un 2e coup franc au bénéfice du Toulouse FC. Les Rennais comptent à ce stade autant de coups de pied arrêtés dans leurs stats. Le score est toujours de 0-0 à la 6e minute. 21:05 - Hors-jeu sifflé contre le Toulouse FC Un joueur du Toulouse FC est pris au piège du hors-jeu et permet à ses adversaires de se dégager. Nous disputons la 1e minute de jeu dans cette partie. 21:03 - L'arbitre siffle un coup franc pour le Stade Rennais Au tour du Stade Rennais d'obtenir son premier coup franc dans ce match, à la 3e minute de jeu. Un coup franc frappé cette fois dans sa moitié de terrain et qui va lui permettre de rebâtir. Le score est toujours de 0 à 0 dans cette confrontation. 21:01 - Coup franc pour le Toulouse FC Le tout premier coup franc du Toulouse FC dans cette partie va être frappé dans sa moitié de terrain. De quoi offrir aux Toulousains le moyen de mettre le pied sur le ballon. Le score est toujours de 0 à 0. Nous disputons la 2e minute de jeu dans ce match. 21:00 - Willy Delajod donne le coup d'envoi de Rennes - Toulouse ! Le match démarre à Rennes, où l’arbitre siffle le coup d’envoi de Rennes - Toulouse.

