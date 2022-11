"PSG - Auxerre : Paris et Mbappé giflent l'AJA avant la coupe du Monde... le résumé de la rencontre"

Au micro d'Amazon Prime Video, le jeune attaquant du PSG s'est confié après son premier but en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs : "C'est beaucoup d'émotion de marquer au Parc des Princes. J'attendais ce moment. Je suis très heureux ! On me charrie beaucoup dans le groupe, et il savait que j'étais à la recherche de ce but. Je suis un joueur collectif, j'aime passer des bons moments avec ce groupe."

14:55 - Lassine Sinayoko : "On a pris un coup au moral après le deuxième but"

Auprès d'Amazon Prime Video, Lassine Sinayoko a livré son analyse après la défaite d'Auxerre à Paris (5-0) : "On a essayé de rester compact en première période. En deuxième période, on a fait des erreurs. Contre le PSG, ça ne pardonne pas. On a pris un coup au moral après le deuxième but. On a un peu lâché. Contre le PSG, on savait que ça serait dur. On ne doit plus jamais refaire autant d'erreurs."