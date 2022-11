"Monaco - OM : du changement dans le onze de Marseille ? Les infos du match..."

MONACO - OM. Découvrez toutes les informations de ce dernier match de la 15e journée de Ligue 1 qui est aussi la dernière rencontre du championnat de France avant la Coupe du monde 2022.

L'AS Monaco respire un peu mieux depuis quelques matchs et est sur une série de trois victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les joueurs de Philippe Clement se sont aussi hissés en 16es de finale de l'Europa League et évolueront face au Bayer Leverkusen en février prochain. Les Monégasques sont également bien revenus en Championnat puisqu'ils sont à un petit point du troisième. "C'est un grand match et un bon défi qui nous attend car Marseille est une bonne équipe qui joue de manière offensive. C'est vrai que nous pouvons être sur le podium en cas de victoire mais le plus important est de l'être à la 38e journée", a déclaré l'entraineur de l'ASM.

En face l'OM va un tout petit mieux. Après une période marquée par une chute au classement en Ligue 1 et l'élimination cruelle de toutes les compétitions européennes suite à la défaite contre Tottenham (1-2), les Olympiens se sont imposés la semaine passée face à l'OL (1-0). Ils ont mis un terme à une série de cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues. "Je ne sais pas quelle image je donne en conférence de presse ou devant les médias. Ce sont des questions qui n'ont pas forcément lieu d'être. Moi je fais simplement mon travail. Au stade, les gens voient comment l'équipe joue et c'est la seule chose qui compte. La performance de l'équipe devrait être le reflet de l'entraîneur", a expliqué Igor Tudor après les sifflets qu'il a reçu la semaine passée au Vélodrome de la part de son propre public. Ses choix sont souvent remis en cause, notamment la non titularisation de Dimitri Payet.

A quelle heure débute le match Monaco - OM ?

Le match Monaco - OM débutera à 20h45 ce dimanche 13 novembre. Il se déroulera au stade Louis II de Monaco.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Monaco - OM ?

C'est PrimeVideo qui diffusera ce Monaco - OM. Benoît Bastien sera au sifflet pour ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match Monaco - OM ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce Monaco - OM sera sur la plateforme digitale d'Amazon, PrimeVideo. Pour y avoir accès il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1.

Quelles compositions probables pour Monaco - OM ?

L'AS Monaco devrait pouvoir évoluer avec un groupe au complet pour ce Monaco - OM. Philippe Clément devrait donc miser sur du grand classique pour son onze de départ. Voici la compo probable de l'ASM : Nübel - Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Volland, Ben Yedder.

De son côté Igor Tudor devrait ne pas pouvoir compter sur Éric Bailly. L'Ivoirien sera, normalement, le seul absent du déplacement marseillais à Monaco. En revanche, le coach croate est resté assez mystérieux sur son onze de départ. Voici la compo probable de l'OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Monaco - OM ?

Sur les sites de paris sportifs, les Monégasques sont les légers favoris de ce choc de la 15e journée de Ligue 1. Monaco est à 2,30 sur Betclic, le nul est à 3,50 alors que la victoire olympienne est à 2,88. Sur Unibet, l'ASM est à 2,35, le nul à 3,58 et la victoire de l'OM à 2,90.