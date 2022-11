"Monaco - OM : Kolasinac offre une victoire précieuse à Louis II, le résumé du match"

23:10 - Le résumé du match

L'OM arrachent un succès précieux à Monaco (3-2) à l'occasion du dernier match de Ligue 1 avant la Coupe du monde 2022. En première période, ce sont les Olympiens qui se sont montrés les plus dangereux. Dès le début du match, Nuno Tavares loupe une énorme occasion alors qu'il était seul face à Nübel. Harit, Clauss ou encore Veretout vont également se créer des occasions avant qu'Alexis Sanchez ne fasse sauter le cadenas monégasque à l'aide d'un coup franc exceptionnel (35e). Mais l'avance de l'OM va être de courte durée. Un peu moins de dix minutes après, Diatta rentre dans la surface et est bousculé par Balerdi. L'arbitre désigne le point de pénalty et le transforme à l'aide d'une subtile panenka (45e). Après le retour des vestiaires, l'AS Monaco a pris la mesure de l'OM sans se créer pourtant une pléiade d'occasion. Pau Lopez a du intervenir sur quelques fulgurances adverses mais sans jamais semblé déborder. Mais le réel fait de jeu de cette deuxième période arrive à l'heure de jeu. Après un duel avec Axel Disasi, Amine Harit reste au sol et se plaint du genou avec un regard alarmiste. La réaction des joueurs autour est tout aussi alarmante. Le Marocain semble gravement blessé à une semaine du début de la Coupe du monde alors qu'il avait été sélectionné avec les Lions de l'Atlas. Dimitri Payet, lui même touché par la situation, remplacera son coéquipier. Après cet incident, l'OM se fera surprendre par un but de Volland laissé étrangement seul par Balerdi (73e). Après cette réalisation de l'Allemand, la mission semblait se corser pour les Olympiens mais ils vont faire preuve de courage pour revenir à hauteur grâce à un superbe but de Veretout (83e) avant de repasser devant au bout du bout du temps additionnel sur un coup de tête de Kolasinac (90+7). La folie s'est ensuite emparée des tribunes où les supporteurs marseillais ont dignement célébré le succès avec les joueurs. Au classement et avant la trêve internationale, les Marseillais reviennent à un petit point du podium alors que les Monégasques sont 6es.