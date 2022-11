"DIRECT. Qatar - Equateur : la Tri mène de deux buts à la pause"

Le Qatar a plutôt la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : à la pause, la possession de balle est certes à l’avantage du Qatar (53% contre 47% pour l' Equateur ), mais c’est l'Equateur qui a réussi le plus de tirs cadrés (2 contre 0) et qui a pris l’avantage à la marque (0-2).

Les Grenats sont toujours dépassés dans ce premier acte. Totalement dominés par la Tri, les hommes de Felix Bas manquent d'agressivité et sont incapables de se montrer dangereux offensivement.

Plus de peur que de mal pour le double buteur de la Tri. Après un soin de l'équipe médicale, il rejoint ses partenaires.

Centre enroulé de Preciado en direction du second poteau. C'est parfaitement repris par Valencia. Le coup de tête de l'Equatorien trompe Saad Al-Sheeb, trop court. La Tri mène (2-0).

Enner Valencia inscrit le deuxième but de l'Equateur, qui accentue son avance à la 31e minute dans cette 1e mi-temps, au Al Bayt Stadium. Les Equatoriens sont en train de prendre le match en main !

Début de rencontre à sens unique. Les hommes de Gustavo Alfaro ont pris le contrôle de la rencontre avec 58% de possession. Les Grenats sont dépassés et peinent à enchaîner les passes.

Gros choc entre le gardien du Qatar et Estrada qui était venu prendre un ballon de la tête sur un bon centre de la gauche d'Estupiñan. Plus de peur que de mal pour le portier des Bordeaux qui se relève.

Valencia ne tremble pas et trompe Saad Al-Sheeb d'un plat du pied parfaitement maîtrisé. La Tri mène (1-0) face au Qatar.

C'est fait ! L'Equateur glane un but sur ce penalty de Enner Valencia. Le score est de 0-1 au Al Bayt Stadium !

Corner pour l'Équateur après une action dangereuse de la Tri. C'est tiré en direction du premier poteau et repoussé par Boudiaf de la tête.

17:08 - La VAR a tranché

Alors que le but de Valencia semblait parfaitement valable. L'assistance vidéo a rendu son verdict : hors-jeu et but annulé. La VAR fait déjà des siennes...