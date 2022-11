"Qatar - Equateur : heure, pronostic... Les infos du match d'ouverture de la Coupe du monde"

Qatar - Equateur. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Qatar et l'Equateur, en direct commenté.

Une Coupe du monde sous le feu des critiques. Ce dimanche à 17h00, le Qatar et l'Equateur donneront le coup d'envoi de la 22e édition de la plus prestigieuse des compétitions internationales. Ce nouveau Mondial, le premier de l'histoire qui se disputera en novembre et décembre, est pour le moment vivement critiqué pour son aberration écologique, son désastre humain et son obtention litigieuse. Le football - le vrai - reprendra inéluctablement ses droits ce dimanche au stade Al Bayt. Sportivement l'enjeu est immense pour les Qataris, qualifiés d'office en tant que pays organisateur, qui disputeront le premier match de leur histoire en Coupe du monde.

En face, l'Equateur, le premier adversaire du pays hôte, aura a coeur de démarrer le compétition du bon pied. Absente du dernier Mondial en Russie, la "Tri" s'est qualifiée en prenant la 4ème place des éliminatoires de la zone Amsud derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay avec un bilan de 7 victoires, 3 nuls et 8 défaites. Les hommes de Gustavo Alfaro sont favoris sur le papier mais devront se méfier des Bordeaux qui restent sur 4 victoires en amical et pourraient se sentir pousser des ailes devant leur public.

A quelle heure débute le match Qatar - Equateur ?

Ce premier match de la Coupe du monde 2022 entre le Qatar et l’Equateur se disputera sur la pelouse du stade Al Bayt de Doha. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17h00. (heure française)

Sur quelle chaîne TV est diffusé Qatar - Equateur ?

Ce premier match de la Coupe du monde sera co-diffusé. Vous pourrez donc suivre la rencontre Qatar - Equateur soit sur TF1, soit sur beIN Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Qatar - Equateur ?

Pour suivre Qatar - Equateur en streaming gratuitement sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous sur MyTF1. Vous pourrez également regarder le match sur le support de votre choix via l’abonnement digital à beIN Sports.

Quelles compositions probables pour Qatar - Equateur ?

Méconnue du grand public, la sélection qatarie est exclusivement composée de joueurs évoluant dans le championnat domestique. Les cadres des Bordeaux seront présents pour ce premier rendez-vous. Emmenée par un sélectionneur espagnol qui a permis au Qatar de remporter la Coupe d'Asie des Nations, la sélection du pays organisateur devrait aligner son onze type pour son entrée en lice dans la compétition. En face, Gustavo Alfaro pourra compter sur ses stars comme Enner Valencia, Estupiñan, Caicedo et Estrada, auteur d'une très bonne campagne de qualification. Le sélectionneur équatorien a donné peu d'indices sur sa composition d'équipe mais devrait aligner l'artillerie lourde pour le match d'ouverture :

Le XI du Qatar : Al-Sheeb - Pedro Miguel, Hassan, Al-Rawi, Salman, Ahmed - Hatem, Asad, Boudiaf - Al-Haydos, Almoez Ali.

Le XI de l’Equateur : Dominguez - Preciado, Porozo, Hincapié, Estupiñan - M.Caicedo, Gruezo, Franco - Plata, Valencia, Ibarra.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Qatar - Equateur ?

Le pays hôte est outsider pour son entrée en lice dans le compétition. Pas habitué à jouer les premiers rôles sur la scène internationale, le Qatar dispute ce dimanche le premier match de Coupe du monde de son histoire. En face, l'Equateur, favori pour cette rencontre d'ouverture, fait son retour au Mondial après son absence en 2018 en Russie. Découvrez les cotes des différents bookmakers :