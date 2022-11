"Qatar - Equateur : la Tri s'impose grâce à un doublé de Valencia, le résumé du match"

19:15 - Le résumé du match

Après la fête, place au football. Ce dimanche à 17h00, le Qatar recevait l'Equateur pour le match d'ouverture de la Coupe du monde 2022. Une rencontre entre le pays hôte, qualifié d'office pour la compétition, et la "Tricolor" qui dispute son 4e Mondial. Dès le coup d'envoi de la rencontre, les hommes de Gutavo Alfaro ont mis la pression sur leur adversaire, totalement dépassé par l'enjeu de cette grande première en Coupe du monde. Après un but refusé pour hors-jeu dès la 3e minute de jeu, la Tri va rapidement ouvrir le score (16e) sur penalty puis faire le break (31e). Deux buts inscrits par le buteur providentiel, Enner Valencia. Totalement apathique, la sélection d'Al-Annabi compte logiquement un retard de deux buts à la pause. Au retour des vestiaires, la réaction attendue des Grenats n'a pas lieu. Pendant 90 minutes, les hommes de Felix Sanchez Bas ont été totalement inoffensifs au point de ne cadrer aucune frappe face aux Équatoriens. Première inquiétante du Qatar et débuts réussis de la Tri qui prend la tête du groupe A en attendant la rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas demain à 17h00.