Eleven All Stars : la France des streamers s'impose face à l'Espagne, les vidéos

Au terme d'un match assez rude sous fond de rivalité, la France des streamers s'est imposée sur le score de 2-0.

Pari réussi ! Après le GP explorer de Squeezie, le match France - Espagne des streamers a battu un nouveau record d'audience sur la chaîne Twitch d'Amine, organisateur de l'évènement, avec plus d'un million de spectateurs durant la rencontre (1,1 million). Un succès très important pour les streamers dans un stade Jean Bouin, "maison" du Stade de Français de rugby, à guichets fermés avec plus de 20 000 spectateurs mettant une ambiance de folie. Malgré une intensité physique assez rude à quelques moments de la rencontre (Telmo, streamer espagnol, réalisant une grossière faute, en tant que dernier défenseur, et est exclu de la rencontre (86')), la France s'impose 2-0 grâce à des buts de Sacha en première période et Bruce Grannec en deuxième.

Notez que les Espagnols sont chargés d'organiser un match retour, pour prendre une revanche après la victoire française dans cette première édition du Eleven All Stars.

Qui étaient les streamers présents dans ce France - Espagne ?